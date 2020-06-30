https://ria.ru/20200630/1573699773.html
Всероссийский урок по правам человека может пройти для студентов
Традиционный всероссийский единый урок "Права человека", который четыре года подряд проходит для школьников, может быть организован и для студентов, сообщила... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:55
2020-06-30T17:55
валерий фальков
татьяна москалькова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:131:3009:1824_1400x0_80_0_0_023eb1225969c541511efcfd79f5309a.jpg
https://ria.ru/20200619/1573177394.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:131:3009:1824_1400x0_80_0_0_023eb1225969c541511efcfd79f5309a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_212:0:2943:2048_1400x0_80_0_0_cd077b5d7ef00162fe1cebe2109c0ed2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_564:0:2612:2048_1400x0_80_0_0_da06da791221b9b7f2f53bc8cb1148c8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий фальков, татьяна москалькова, общество
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Традиционный всероссийский единый урок "Права человека", который четыре года подряд проходит для школьников, может быть организован и для студентов, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
.
Всероссийский открытый урок приходит четыре года подряд, в прошлом году в нем приняли участие более 7 миллионов школьников.
"Мы ежегодно проводим акцию всероссийский открытый урок "Права человека"... Студенчество у вас не было охвачено, и в этом году мы предлагаем студенчеству тоже подключиться к этому. В этом году я предложила министру (науки и высшего образования Валерию Фалькову
- ред.), чтобы вузам тоже предложить, если им интересна эта тема. Он поддержал и предложит такую тему ректорам", - сказала Москалькова журналистам.
Она рассказала, что на последней встрече с министром они обсудили развитие научно-образовательного центра по правам человека, защиту прав молодежи и студентов.
"Тема эта очень интересная, и хорошо было бы посмотреть на какую-то стратегию защиты прав молодежи. Мне кажется, сегодня это ключевой вопрос для молодых людей, которые должны знать свои гарантии завтра, куда они пойдут работать, что с общежитиями", - заключила Москалькова.