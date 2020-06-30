Всероссийский урок по правам человека может пройти для студентов

Всероссийский открытый урок приходит четыре года подряд, в прошлом году в нем приняли участие более 7 миллионов школьников.

Она рассказала, что на последней встрече с министром они обсудили развитие научно-образовательного центра по правам человека, защиту прав молодежи и студентов.

"Тема эта очень интересная, и хорошо было бы посмотреть на какую-то стратегию защиты прав молодежи. Мне кажется, сегодня это ключевой вопрос для молодых людей, которые должны знать свои гарантии завтра, куда они пойдут работать, что с общежитиями", - заключила Москалькова.