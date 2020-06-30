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Всероссийский урок по правам человека может пройти для студентов
Традиционный всероссийский единый урок "Права человека", который четыре года подряд проходит для школьников, может быть организован и для студентов, сообщила... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:55
валерий фальков
татьяна москалькова
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий фальков, татьяна москалькова, общество

Всероссийский урок по правам человека может пройти для студентов

17:55 30.06.2020
21
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Традиционный всероссийский единый урок "Права человека", который четыре года подряд проходит для школьников, может быть организован и для студентов, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Всероссийский открытый урок приходит четыре года подряд, в прошлом году в нем приняли участие более 7 миллионов школьников.
"Мы ежегодно проводим акцию всероссийский открытый урок "Права человека"... Студенчество у вас не было охвачено, и в этом году мы предлагаем студенчеству тоже подключиться к этому. В этом году я предложила министру (науки и высшего образования Валерию Фалькову - ред.), чтобы вузам тоже предложить, если им интересна эта тема. Он поддержал и предложит такую тему ректорам", - сказала Москалькова журналистам.
Она рассказала, что на последней встрече с министром они обсудили развитие научно-образовательного центра по правам человека, защиту прав молодежи и студентов.
"Тема эта очень интересная, и хорошо было бы посмотреть на какую-то стратегию защиты прав молодежи. Мне кажется, сегодня это ключевой вопрос для молодых людей, которые должны знать свои гарантии завтра, куда они пойдут работать, что с общежитиями", - заключила Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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Валерий ФальковТатьяна МоскальковаОбщество
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