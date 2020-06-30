https://ria.ru/20200630/1573694222.html
Премьер Ливана потребовал спасти страну от последствий санкций
Премьер-министр Ливана Хассан Дияб, обращаясь к странам Евросоюза и ООН, потребовал исключить Ливан из санкционной политики против Сирии и помочь в процессе... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:45
2020-06-30T16:45
война в сирии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, евросоюз, сирия, оон, ливан, в мире
БЕЙРУТ, 30 июн - РИА Новости.
Премьер-министр Ливана
Хассан Дияб, обращаясь к странам Евросоюза
и ООН
, потребовал исключить Ливан из санкционной политики против Сирии
и помочь в процессе возвращения беженцев обратно в САР.
"Я призываю ООН и Европейский союз защитить Ливан от последствий каких-либо наложенных против Сирии санкций, в частности связанных с законом "Цезарь",- сказал Дияб в видеообращении к участникам 4-й международной донорской конференции по Сирии.
Глава ливанского кабинета министров отметил, что его правительство предпринимает меры по реанимации экономики страны, возвращению доверия и финансовой стабильности. "Мы противостоим кризису с разных направлений, ответственность за спасение лежит на ливанцах, но обеспечение безопасности в целях стабильности - ответственность международная",- сказал он.
Дияб также призвал международное сообщество оказать помощь в возвращении сирийских беженцев домой и отметил необходимость оказания поддержки странам, которые приняли наибольшее количество беженцев, в том числе Ливану.
Ливан переживает финансово-экономический кризис, который продолжил быстро усугубляться после начала действий нового пакета санкций против Сирии. Местные эксперты и политики выражают опасение, что закон "Цезарь" может иметь для Ливана более плачевные последствия, чем для Сирии. На фоне присутствия более 1,5 миллионов беженцев из Сирии при населении в 4 миллиона, кризиса банковской системы и отсутствия производственных масштабов, новые санкции могут создать катастрофические проблемы для ливанцев, решение которых займет несколько лет.