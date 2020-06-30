Премьер Ливана потребовал спасти страну от последствий санкций

БЕЙРУТ, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Ливана Хассан Дияб, обращаясь к странам Евросоюза ООН , потребовал исключить Ливан из санкционной политики против Сирии и помочь в процессе возвращения беженцев обратно в САР.

"Я призываю ООН и Европейский союз защитить Ливан от последствий каких-либо наложенных против Сирии санкций, в частности связанных с законом "Цезарь",- сказал Дияб в видеообращении к участникам 4-й международной донорской конференции по Сирии.

Глава ливанского кабинета министров отметил, что его правительство предпринимает меры по реанимации экономики страны, возвращению доверия и финансовой стабильности. "Мы противостоим кризису с разных направлений, ответственность за спасение лежит на ливанцах, но обеспечение безопасности в целях стабильности - ответственность международная",- сказал он.

Дияб также призвал международное сообщество оказать помощь в возвращении сирийских беженцев домой и отметил необходимость оказания поддержки странам, которые приняли наибольшее количество беженцев, в том числе Ливану.