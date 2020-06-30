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Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Совет стран Евросоюза рекомендовал начать постепенно снимать ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, согласовав список стран, для которых границы... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, евросоюз, бразилия, сша, в мире

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

16:43 30.06.2020 (обновлено: 17:13 30.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости, Мария Князева. Совет стран Евросоюза рекомендовал начать постепенно снимать ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, согласовав список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля, России и США в нем нет, а Китай есть, но с условиями, говорится в релизе Совета.
"Сегодня Совет принял рекомендацию о постепенном снятии временных ограничений на необязательные поездки в ЕС. Ограничения на поездки должны быть сняты для стран, перечисленных в рекомендации", - говорится в нем.
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Вчера, 17:13Распространение нового коронавируса
Список стран для открытия границ с ЕС будут обновлять каждые две недели
На основе ряда критериев и условий, установленных в рекомендации, предлагается начать снимать ограничения с 1 июля на внешних границах для резидентов: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
При этом Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как резиденты ЕС при применении этой рекомендации, отмечается в релизе.
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Популярные комментарии
Это просто здорово, есть и у них умные головы, и нам бы закрыть для них въезд. Заразы будет меньше и воздух чище.
30 июня, 16:57
Алексей Климов
38000013
Отлично! Хорошая новость!
30 июня, 16:45
ARAlexander Rudash
3410007
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