Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости, Мария Князева. Совет стран Евросоюза рекомендовал начать постепенно снимать ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, согласовав список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля, России и США в нем нет, а Китай есть, но с условиями, говорится в релизе Совета.
"Сегодня Совет принял рекомендацию о постепенном снятии временных ограничений на необязательные поездки в ЕС. Ограничения на поездки должны быть сняты для стран, перечисленных в рекомендации", - говорится в нем.
На основе ряда критериев и условий, установленных в рекомендации, предлагается начать снимать ограничения с 1 июля на внешних границах для резидентов: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
При этом Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как резиденты ЕС при применении этой рекомендации, отмечается в релизе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.