Японский ученый: маленьким детям необходимы объятия обоих родителей

ТОКИО, 30 июн - РИА Новости. Взрослые японцы как правило избегают физических контактов при проявлении своих чувств, однако младенцам для нормального роста необходимы объятия обоих родителей, сообщила РИА Новости профессор медицины, психолог из токийского университета "Тохо" Сатинэ Есида.

"В разных культурах есть отличия в том, как обнимаются взрослые, но определенно японцы почти не обнимаются. Однако ухаживая за младенцем, в разных культурах взрослые ведут себя очень похоже", - отметила Ёсида.

Она напомнила, что для младенца, который практически ничего не может делать самостоятельно, соприкосновение с родителями жизненно необходимо. Недавно с участием Сатинэ Ёсиды было проведено исследование, в результате которого было установлено, что у ребенка учащается сердцебиение, когда его обнимают мама или папа, чего не происходит, если его обнимет посторонний.

"Из нашего исследования следует, что у младенцев старше четырех месяцев было отмечено изменение сердцебиения, когда его обнимали его родители и совершенно незнакомая женщина. Иначе говоря, в период первых четырех месяцев после рождения младенец возможно узнает объятия своей матери и своего отца", - подтвердила профессор Ёсида.

Ученые, отметила она, поняли опытным путем, что "объятия со стороны обоих родителей явно оказывали влияние на ребенка, да и сами родители, обнимая своего ребенка, испытывали расслабление". "Я была бы рада, если такие научные данные вдохновят и помогут растить детей", - отметила она.

На вопрос о том, почему объятия исчезают из жизни взрослых японцев, она затруднилась ответить. "Я не специалист в этой области и не знаю, к сожалению, причин, почему в культуре японцев взрослые избегают физических контактов", - сказала профессор.