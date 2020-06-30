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Война в Сирии
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МИД Греции поддержит коллективные усилия по восстановлению Сирии
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на 4-й Брюссельской конференции по Сирии заявил о готовности содействовать коллективным усилиям по восстановлению... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:56
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война в сирии, никос дендиас, евросоюз, башар асад, европа, сирия, оон, иордания, в мире

МИД Греции поддержит коллективные усилия по восстановлению Сирии

15:56 30.06.2020
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© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр иностранных дел Греции Никос Дендиас
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
© AP Photo / Petros Giannakouris
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас . Архивное фото
АФИНЫ, 30 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на 4-й Брюссельской конференции по Сирии заявил о готовности содействовать коллективным усилиям по восстановлению Сирии и возвращению домой беженцев. Об этом говорится в заявлении Дендиаса, распространенном пресс-службой МИДа.
Конференция "в поддержку будущего Сирии" проходила по видеосвязи.
По словам Дендиаса, рассматривалась текущая ситуация в стране и регионе и обсуждался вопрос о предоставлении дополнительной поддержки.
"Продолжающаяся война принесла сирийскому народу большие страдания, вынудив тысячи людей покинуть свои дома. Большая часть инфраструктуры страны была разрушена, и для восстановления требуются скоординированные усилия со стороны международного сообщества и значительные ресурсы", - говорится в заявлении.
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"Решающее значение для Сирии и ее народа имеет полное выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, нахождение политического решения сирийцами без участия третьих стран, а также обеспечение ее единства, национального суверенитета и территориальной целостности страны", - заявил греческий министр.
По его словам, конечная цель усилий международного сообщества - восстановить страну и вернуть беженцев в свои дома.
"С этой целью я выразил готовность Греции и впредь всячески содействовать этим коллективным усилиям", - заявил Дендиас.
Он напомнил также о "недавнем методе Турции, которая использовала человеческую боль как инструмент для шантажа Европейского Союза". Греция заявляет, что Турция в феврале использовала десятки тысяч мигрантов для того, чтобы оказать давление на Грецию и Евросоюз. Анкара тогда заявила, что больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии в Европу.
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Донорская конференция по Сирии "Брюссель-4", организованная Евросоюзом при содействии ООН, прошла без участия официального Дамаска, с которым ЕС не поддерживает отношения. При этом в ЕС заявляют, что не будут участвовать в реконструкции Сирии, пока там не произойдет "политическая трансформация".
Президент Сирии Башар Асад неоднократно заявлял, что европейские государства поддерживают действующих в Сирии террористов.
По данным организаторов конференции "Брюссель-4", за пределами Сирии находятся порядка 6 миллионов беженцев, 11 миллионов сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи внутри страны. Ситуацию осложняют социально-экономические последствия пандемии коронавируса.
Ливан, Иордания и Турция, принимающие наибольшее число беженцев из Сирии, призвали страны-доноры увеличить финансирование, в том числе для борьбы с COVID-19.
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