МИД Греции поддержит коллективные усилия по восстановлению Сирии

АФИНЫ, 30 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на 4-й Брюссельской конференции по Сирии заявил о готовности содействовать коллективным усилиям по восстановлению Сирии и возвращению домой беженцев. Об этом говорится в заявлении Дендиаса, распространенном пресс-службой МИДа.

Конференция "в поддержку будущего Сирии" проходила по видеосвязи.

По словам Дендиаса, рассматривалась текущая ситуация в стране и регионе и обсуждался вопрос о предоставлении дополнительной поддержки.

"Продолжающаяся война принесла сирийскому народу большие страдания, вынудив тысячи людей покинуть свои дома. Большая часть инфраструктуры страны была разрушена, и для восстановления требуются скоординированные усилия со стороны международного сообщества и значительные ресурсы", - говорится в заявлении.

"Решающее значение для Сирии и ее народа имеет полное выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН , нахождение политического решения сирийцами без участия третьих стран, а также обеспечение ее единства, национального суверенитета и территориальной целостности страны", - заявил греческий министр.

По его словам, конечная цель усилий международного сообщества - восстановить страну и вернуть беженцев в свои дома.

"С этой целью я выразил готовность Греции и впредь всячески содействовать этим коллективным усилиям", - заявил Дендиас.

Он напомнил также о "недавнем методе Турции , которая использовала человеческую боль как инструмент для шантажа Европейского Союза". Греция заявляет, что Турция в феврале использовала десятки тысяч мигрантов для того, чтобы оказать давление на Грецию и Евросоюз Анкара тогда заявила, что больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии в Европу

Донорская конференция по Сирии "Брюссель-4", организованная Евросоюзом при содействии ООН, прошла без участия официального Дамаска, с которым ЕС не поддерживает отношения. При этом в ЕС заявляют, что не будут участвовать в реконструкции Сирии, пока там не произойдет "политическая трансформация".

Президент Сирии Башар Асад неоднократно заявлял, что европейские государства поддерживают действующих в Сирии террористов.

По данным организаторов конференции "Брюссель-4", за пределами Сирии находятся порядка 6 миллионов беженцев, 11 миллионов сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи внутри страны. Ситуацию осложняют социально-экономические последствия пандемии коронавируса.