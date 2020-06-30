В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 30 июн - РИА Новости. Девять детей есть в числе 110 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Девять детей есть в числе 110 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области , общее число зараженных увеличилось до 6444 человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19

"В регионе зарегистрировано 110 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - восемь; 15-17 лет - один; 18-19 лет - один; 20-29 лет - пять; 30-39 лет - 18; 40-49 лет - 20; 50-59 лет - 29; старше 60 - 28", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что 19 новых случаев коронавируса выявили в Саратове , 24 - в Балашовском, 14 - в Энгельсском, 10 - в Дергачевском, по восемь - в Балаковском и Ершовском, по четыре - в Вольском, Марксовском, Ртищевском и Татищевском, три - в Турковском, по два - в Красноармейском и Ровенском, по одному - в Краснокутском, Новобурасском, Самойловском и Хвалынском районах области.

"Среди заболевших 33 контактных лица, 75 - с неустановленным источником заражения, двое прибывших с других территорий с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 66, с признаками ОРВИ - 20, с бессимптомным течением - 24", - отмечается в сообщении.

В штабе добавили, что общее число заразившихся COVID-19 в области возросло до 6444 человек, из них выздоровели 3344 человека, в том числе 138 - за последние сутки.