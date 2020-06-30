В ЕС выступили за возобновление межсирийских переговоров под эгидой ООН

БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Европейский союз выступает за возобновление межсирийскийх переговоров под эгидой ООН в Женеве, заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы подтверждаем, что единственный путь к миру - это межсирийские переговоры под эгидой ООН в Женеве, а не военные операции", - сказал Боррель на международной онлайн-конференции "Брюссель-4".
По его словам, одна из задач конференции, организованной ЕС, мобилизовать поддержку международного сообщества процессу урегулирования сирийского конфликта под эгидой ООН.
Конференция проходит без участия официального Дамаска, с которым ЕС не поддерживает отношения.
При этом Боррель обвинил правительство Сирии в непонимании необходимости политических переговоров. "Только если они изменят свое поведение, прекратят репрессии против собственного народа и начнут политический процесс, мы можем начать нормализацию", - сказал глава дипломатии ЕС.