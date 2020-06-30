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Война в Сирии
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В ЕС выступили за возобновление межсирийских переговоров под эгидой ООН
Европейский союз выступает за возобновление межсирийскийх переговоров под эгидой ООН в Женеве, заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:24
война в сирии
жозеп боррель
война в сирии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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жозеп боррель, война в сирии, женева (город), сирия, оон, в мире

В ЕС выступили за возобновление межсирийских переговоров под эгидой ООН

15:24 30.06.2020
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© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Европейский союз выступает за возобновление межсирийскийх переговоров под эгидой ООН в Женеве, заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы подтверждаем, что единственный путь к миру - это межсирийские переговоры под эгидой ООН в Женеве, а не военные операции", - сказал Боррель на международной онлайн-конференции "Брюссель-4".
По его словам, одна из задач конференции, организованной ЕС, мобилизовать поддержку международного сообщества процессу урегулирования сирийского конфликта под эгидой ООН.
Конференция проходит без участия официального Дамаска, с которым ЕС не поддерживает отношения.
При этом Боррель обвинил правительство Сирии в непонимании необходимости политических переговоров. "Только если они изменят свое поведение, прекратят репрессии против собственного народа и начнут политический процесс, мы можем начать нормализацию", - сказал глава дипломатии ЕС.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
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