Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200630/1573687796.html
Россия и Белоруссия не позволят умалить значение Победы
Белоруссия и Россия не позволят кому-либо умалить значение Победы, исказить правду о событиях Великой Отечественной войны и реабилитировать нацизм, заявил во... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:15
75 лет великой победы
россия
александр лукашенко
владимир путин
ржевский район
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573687162_0:102:3243:1927_1400x0_80_0_0_17d35d11e8564011ee4bc54661d2a335.jpg
https://ria.ru/20200630/1573682897.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200630/1573686723.html
1
россия
ржевский район
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573687162_0:102:3243:1927_1400x0_80_0_0_17d35d11e8564011ee4bc54661d2a335.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573687162_266:0:2997:2048_1400x0_80_0_0_5e3b7d483f90bdf3c7c1e83bebfe7cd3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573687162_607:0:2655:2048_1400x0_80_0_0_6f0ab40107e2bd1d0038e2653300d58f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, владимир путин, ржевский район, белоруссия, в мире

Россия и Белоруссия не позволят умалить значение Победы

15:15 30.06.2020
383
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Белоруссия и Россия не позволят кому-либо умалить значение Победы, исказить правду о событиях Великой Отечественной войны и реабилитировать нацизм, заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко.
Президент республики во вторник находится с рабочим визитом в РФ, где вместе с российским коллегой Владимиром Путиным принял участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом. Трансляцию церемонии вел телеканал "Россия 24".
Путин и Лукашенко приняли участие в акции Сад памяти
Вчера, 14:2675 лет Великой Победы
Путин и Лукашенко высадили ели подо Ржевом
"Убежден, что мемориал Советскому солдату подо Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Беларусью, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов. Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм, иначе трагедия может повториться", - сказал Лукашенко на открытии мемориала.
По словам главы государства, Белоруссия и Россия, заплатившие миллионами жизней своих граждан за мир на земле, "абсолютно едины в этом стремлении". "С глубочайшей признательностью мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений", - добавил белорусский лидер.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Вчера, 15:02
Россия не допустит лжи. Путин напомнил о высокой цене за Победу
Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной трассы М-9 Москва - Рига. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.
Ржевский солдат - это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы.
2210000
Обсудить 1
75 лет Великой ПобедыРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРжевский районБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Депутат рассказала о состоянии здоровья экс-президента Киргизии Атамбаева
Путин и Лукашенко приняли участие в акции Сад памяти
Путин и Лукашенко высадили ели подо Ржевом
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Лукашенко объяснил, почему нельзя "забывать дорогу к памятникам"
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 62 тысячи
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Санкции против Сирии не мешают гуманитарной помощи, считают в ЕС
Банкомат
Сбербанк сравнил траты россиян в текущем и прошлом году
Посетители фитнес-клуба
В Орловской области откроют фитнес-центры и загородные лагеря
Тегеран
Иран подтвердил проведение онлайн-саммита астанинской тройки по Сирии
Полиция на месте нападения на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи
Премьер Пакистана обвинил Индию в причастности к нападению на биржу
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
В ЕС выступили за возобновление межсирийских переговоров под эгидой ООН
Владимир Чуров
Чуров оценил предвыборную ситуацию в Белоруссии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
США работают над расширением санкций против Сирии
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде со спутником GPS третьего поколения
Строительство медцентра Минобороны в Воронеже
Построенный военными медцентр в Воронеже начнет прием пациентов в июле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
07:16Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
07:15Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
Лента новостейМолния