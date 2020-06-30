Россия и Белоруссия не позволят умалить значение Победы

"Убежден, что мемориал Советскому солдату подо Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Беларусью, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов. Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм, иначе трагедия может повториться", - сказал Лукашенко на открытии мемориала.