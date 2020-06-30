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ВОЗ изучит публикацию китайских ученых о новом типе свиного гриппа
Всемирная организация здравоохранения намерена тщательно изучить публикацию китайских ученых о выявлении нового типа свиного гриппа, до этого в Азии были... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:56
воз
китай
свиной грипп
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
воз, китай, свиной грипп, в мире

ВОЗ изучит публикацию китайских ученых о новом типе свиного гриппа

14:56 30.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПоросята
Поросята
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Поросята. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения намерена тщательно изучить публикацию китайских ученых о выявлении нового типа свиного гриппа, до этого в Азии были зарегистрированы случаи передачи такого вируса от животных к человеку, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
"Мы внимательно изучим документ, который опубликовали ученые в Китае, чтобы посмотреть, что в нем нового", - сказал он.
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Способен привести к пандемии. Ученые нашли новый штамм свиного гриппа
Он добавил, что до этого в Азии были зарегистрированы случаи передачи гриппа типа H1N1 от свиней к человеку.
Ранее китайские ученые опубликовали исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в котором сообщили, что обнаружили новый штамм свиного гриппа, который передается от животных к человеку и потенциально способен вызвать новую пандемию. Реассортантный штамм, получивший название G4 EA H1N1, в том числе несет в себе гены вируса H1N1/09, вызвавшего пандемию гриппа в 2009 году. Свидетельств о том, может ли этот штамм вируса гриппа передаваться от человека к человеку, пока нет.
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Власти Китая также заявили, что предпримут все необходимые меры для предотвращения распространения любых вирусов на фоне сообщений об обнаружении нового штамма гриппа, который потенциально может вызвать новую пандемию.
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ВОЗКитайСвиной гриппВ мире
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