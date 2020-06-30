https://ria.ru/20200630/1573686258.html
ВОЗ изучит публикацию китайских ученых о новом типе свиного гриппа
Всемирная организация здравоохранения намерена тщательно изучить публикацию китайских ученых о выявлении нового типа свиного гриппа, до этого в Азии были... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:56
2020-06-30T14:56
воз
китай
свиной грипп
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/106864/64/1068646422_0:207:2908:1843_1400x0_80_0_0_e713b3ab82beed18d1b99fb5b50b5392.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200630/1573664287.html
https://ria.ru/20200526/1571988310.html
1
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/106864/64/1068646422_0:207:2908:1843_1400x0_80_0_0_e713b3ab82beed18d1b99fb5b50b5392.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/106864/64/1068646422_89:0:2820:2048_1400x0_80_0_0_bbd77a5ed518753c878da796fe4026c7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/106864/64/1068646422_430:0:2478:2048_1400x0_80_0_0_a59158ad79e1c15d7469e2f267e61bb9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, китай, свиной грипп, в мире
ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Всемирная организация здравоохранения намерена тщательно изучить публикацию китайских ученых о выявлении нового типа свиного гриппа, до этого в Азии
были зарегистрированы случаи передачи такого вируса от животных к человеку, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер
.
"Мы внимательно изучим документ, который опубликовали ученые в Китае
, чтобы посмотреть, что в нем нового", - сказал он.
Он добавил, что до этого в Азии были зарегистрированы случаи передачи гриппа типа H1N1 от свиней к человеку.
Ранее китайские ученые опубликовали исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в котором сообщили, что обнаружили новый штамм свиного гриппа, который передается от животных к человеку и потенциально способен вызвать новую пандемию. Реассортантный штамм, получивший название G4 EA H1N1, в том числе несет в себе гены вируса H1N1/09, вызвавшего пандемию гриппа в 2009 году. Свидетельств о том, может ли этот штамм вируса гриппа передаваться от человека к человеку, пока нет.
Власти Китая также заявили, что предпримут все необходимые меры для предотвращения распространения любых вирусов на фоне сообщений об обнаружении нового штамма гриппа, который потенциально может вызвать новую пандемию.