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Власти КБР примут меры для восстановления турпотока
Власти Кабардино-Балкарии принимают меры для скорейшего возобновления работы предприятий курортной сферы и восстановления туристического потока в республику,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:37
кабардино-балкарская республика (кбр)
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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кабардино-балкарская республика (кбр), экономика

Власти КБР примут меры для восстановления турпотока

14:37 30.06.2020
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© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкСтолица Кабардино-Балкарии Нальчик
Столица Кабардино-Балкарии Нальчик
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 30 июн – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии принимают меры для скорейшего возобновления работы предприятий курортной сферы и восстановления туристического потока в республику, который с начала года из-за коронавируса сократился больше чем на 50%, сообщил премьер-министр региона Алий Мусуков.
"К сожалению, в текущем году туристическая отрасль республики столкнулась с сильнейшими вызовами в результате распространения коронавируса и приостановкой деятельности. По итогам пяти месяцев падение турпотока составило свыше 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Мусуков во вторник, выступая на заседании парламента КБР.
Он добавил, что в связи с этим в числе первоочередных задач власти региона ставят "создание условий для скорейшего возобновления работы предприятий рекреационной сферы и восстановление туристического потока в республику".
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"Уже закончена разработка проектно-сметной документации строительства инфраструктуры непосредственно на горе Эльбрус, сейчас уже приступают к строительству горнолыжных трасс. В ближайшие годы будут построены три новых канатных дороги, обустроена поляна Азау и обеспечена инфраструктура энергетическая. На это в федеральном бюджете заложено около 6 миллиардов рублей, они идут через управляющую компанию АО "Курорты Северного Кавказа", - отметил Мусуков.
По его словам, в отрасль планируется привлечь и частные инвестиции. "Бюджетные деньги будем направлять на инфраструктуру. Что касается непосредственно объектов – санаториев, гостиниц, турбаз, пунктов питания, они должны быть реализованы за счет частных инвестиций. В этой связи мы уже ряд объектов внесли в программу приватизации и будем их реализовывать, чтобы найти эффективных собственников", - подчеркнул премьер-министр КБР.
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По его данным, за прошлый год в Кабардино-Балкарии отдохнули 602 тысячи человек, что на 9% превышает показатели 2018 года, в настоящее время в перечне объектов курортного-рекреационного и туристического комплекса региона 221 предприятие.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Экономика
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