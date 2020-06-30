Власти КБР примут меры для восстановления турпотока

НАЛЬЧИК, 30 июн – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии принимают меры для скорейшего возобновления работы предприятий курортной сферы и восстановления туристического потока в республику, который с начала года из-за коронавируса сократился больше чем на 50%, сообщил премьер-министр региона Алий Мусуков.

"К сожалению, в текущем году туристическая отрасль республики столкнулась с сильнейшими вызовами в результате распространения коронавируса и приостановкой деятельности. По итогам пяти месяцев падение турпотока составило свыше 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Мусуков во вторник, выступая на заседании парламента КБР.

Он добавил, что в связи с этим в числе первоочередных задач власти региона ставят "создание условий для скорейшего возобновления работы предприятий рекреационной сферы и восстановление туристического потока в республику".

"Уже закончена разработка проектно-сметной документации строительства инфраструктуры непосредственно на горе Эльбрус, сейчас уже приступают к строительству горнолыжных трасс. В ближайшие годы будут построены три новых канатных дороги, обустроена поляна Азау и обеспечена инфраструктура энергетическая. На это в федеральном бюджете заложено около 6 миллиардов рублей, они идут через управляющую компанию АО "Курорты Северного Кавказа", - отметил Мусуков.

По его словам, в отрасль планируется привлечь и частные инвестиции. "Бюджетные деньги будем направлять на инфраструктуру. Что касается непосредственно объектов – санаториев, гостиниц, турбаз, пунктов питания, они должны быть реализованы за счет частных инвестиций. В этой связи мы уже ряд объектов внесли в программу приватизации и будем их реализовывать, чтобы найти эффективных собственников", - подчеркнул премьер-министр КБР.