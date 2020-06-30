Кочарян потребовал продезинфицировать зал суда, где слушается его дело

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров , экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.

В ходе судебного процесса Кочарян потребовал у судьи Анны Данибекян объявить 30-минутный перерыв для дезинфекции зала, она ответила, что это технически невозможно. "Если невозможно, то это не только неуважительное, но и непонятное отношение к здоровью присутствующих", - отреагировал бывший президент.

До этого адвокат экс-генсека ОДКБ Хачатурова Мигран Погосян заявил суду, что контактировал с пациентом с подтвержденным коронавирусом и должен пройти повторный тест на COVID-19. По его словам, результаты первого теста были отрицательными, но врачи рекомендовали провериться еще через неделю. Защитник Кочаряна Айк Алумян потребовал обеспечить социальную дистанцию между участниками процесса.

Судья объявила перерыв, чтобы решить - продолжить заседание во вторник или перенести его на другой день.

Восемнадцатого июня апелляционный суд Армении принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов). Таким образом он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана , отказавшегося его освобождать. Двадцать шестого июня Кочарян вернулся домой из больницы после выплаты залога.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.