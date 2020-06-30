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Кочарян потребовал продезинфицировать зал суда, где слушается его дело
Экс-президент Армении Роберт Кочарян потребовал во вторник из-за коронавирусной угрозы дезинфицировать зал суда, где слушается его дело. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:32
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Кочарян потребовал продезинфицировать зал суда, где слушается его дело

13:32 30.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 июн - РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян потребовал во вторник из-за коронавирусной угрозы дезинфицировать зал суда, где слушается его дело.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
В ходе судебного процесса Кочарян потребовал у судьи Анны Данибекян объявить 30-минутный перерыв для дезинфекции зала, она ответила, что это технически невозможно. "Если невозможно, то это не только неуважительное, но и непонятное отношение к здоровью присутствующих", - отреагировал бывший президент.
До этого адвокат экс-генсека ОДКБ Хачатурова Мигран Погосян заявил суду, что контактировал с пациентом с подтвержденным коронавирусом и должен пройти повторный тест на COVID-19. По его словам, результаты первого теста были отрицательными, но врачи рекомендовали провериться еще через неделю. Защитник Кочаряна Айк Алумян потребовал обеспечить социальную дистанцию между участниками процесса.
Бывший президент Армении Роберт Кочарян на заседании суда общей юрисдикции Еревана. 25 февраля 2020
22 июня, 09:18
Экc-глава Армении Кочарян рассказал о планах после освобождения
Судья объявила перерыв, чтобы решить - продолжить заседание во вторник или перенести его на другой день.
Восемнадцатого июня апелляционный суд Армении принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов). Таким образом он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать. Двадцать шестого июня Кочарян вернулся домой из больницы после выплаты залога.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полицейские во время акции у здания суда в Ереване
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юрий ХачатуровКоронавирусыВОЗОДКБСейран ОганянРоберт КочарянЕреванАрменияВ мире
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