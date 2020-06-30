Испания разрешит въезд для ряда категорий граждан из третьих стран

"Что касается новых категорий,… считается целесообразным включить:… обладателей резиденции или долгосрочных виз, выданных странами-членами (ЕС) и ассоциированными странами Шенгенской зоны. Следовательно, не будет необходимо доказывать, что они направляются непосредственно к месту жительства. Студенты. Высококвалифицированные работники, чья работа необходима и не может осуществляться дистанционно", - говорится в приказе МВД.