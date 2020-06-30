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Испания разрешит въезд для ряда категорий граждан из третьих стран
Испания расширила список категорий граждан, которые смогут въехать в страну с 1 июля, даже если они являются гражданами третьих стран, для которых ЕС не откроет РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:28
2020-06-30T13:28
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МАДРИД, 30 июн – РИА Новости. Испания
расширила список категорий граждан, которые смогут въехать в страну с 1 июля, даже если они являются гражданами третьих стран, для которых ЕС не откроет границы, – речь идет о студентах и высококвалифицированных специалистах.
"Что касается новых категорий,… считается целесообразным включить:… обладателей резиденции или долгосрочных виз, выданных странами-членами (ЕС) и ассоциированными странами Шенгенской зоны. Следовательно, не будет необходимо доказывать, что они направляются непосредственно к месту жительства. Студенты. Высококвалифицированные работники, чья работа необходима и не может осуществляться дистанционно", - говорится в приказе МВД.
Приказ начнет действовать с 1 июля.
Испания открыла границы для граждан стран ЕС и Шенгенской зоны с 21 июня. Для остальных въезд в страну запрещен с середины марта – исключения составляют лишь те, кто может доказать форс-мажорные обстоятельства, дипломаты, медицинские работники, перевозчики грузов, экипажи самолетов и работники приграничных районов.
Ожидается, что во вторник ЕС объявит окончательный список третьих стран, для граждан которых с 1 июля откроются границы. Ранее европейские СМИ сообщили, что среди них нет России, США и Бразилии, из всех латиноамериканских государств границы будут открыты только для Уругвая
. Как сообщало агентство AFP, в предложенный список стран, из которых можно будет посещать Европу
в июле и который проходит согласование государствами ЕС, входят Алжир
, Австралия
, Канада, Грузия
, Япония, Черногория
, Марокко, Новая Зеландия
, Руанда, Сербия
, Южная Корея, Таиланд
, Тунис и Уругвай.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.