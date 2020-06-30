Делать выводы по явке на голосование преждевременно, заявил Песков

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Преждевременно делать выводы по явке на голосование по конституции, не расцениваем отдельную невысокую активность как слабость местных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не расценивается как слабость руководителей регионов - это первое, и второе - пока вообще еще не время делать какие-то выводы по явке", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, расценивается ли Кремлем низкая явка как слабость авторитета того или иного губернатора или мэра.
Голосование по поправкам в конституцию началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. В онлайн-голосовании, которое проходит с 25 по 30 июня, могут принять участие жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Согласно данным штаба, днем в понедельник в Москве и Нижегородской области приняли участие в электронном голосовании свыше 1 миллиона 12 тысяч человек. Всего на электронное голосование зарегистрированы 1 190 726 человек.