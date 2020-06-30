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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573673693.html
Делать выводы по явке на голосование преждевременно, заявил Песков
Преждевременно делать выводы по явке на голосование по конституции, не расцениваем отдельную невысокую активность как слабость местных властей, заявил... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:28
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий песков
москва
нижегородская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий песков, москва, нижегородская область, политика

Делать выводы по явке на голосование преждевременно, заявил Песков

12:22 30.06.2020 (обновлено: 12:28 30.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Преждевременно делать выводы по явке на голосование по конституции, не расцениваем отдельную невысокую активность как слабость местных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не расценивается как слабость руководителей регионов - это первое, и второе - пока вообще еще не время делать какие-то выводы по явке", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, расценивается ли Кремлем низкая явка как слабость авторитета того или иного губернатора или мэра.
Голосование по поправкам в конституцию началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. В онлайн-голосовании, которое проходит с 25 по 30 июня, могут принять участие жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Согласно данным штаба, днем в понедельник в Москве и Нижегородской области приняли участие в электронном голосовании свыше 1 миллиона 12 тысяч человек. Всего на электронное голосование зарегистрированы 1 190 726 человек.
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Голосование по поправкам в КонституциюДмитрий ПесковМоскваНижегородская областьПолитика
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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