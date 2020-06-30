Делать выводы по явке на голосование преждевременно, заявил Песков

"Нет, не расценивается как слабость руководителей регионов - это первое, и второе - пока вообще еще не время делать какие-то выводы по явке", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, расценивается ли Кремлем низкая явка как слабость авторитета того или иного губернатора или мэра.