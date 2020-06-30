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В Евросоюзе пообещали ответить на высылку своего посла из Венесуэлы
Европейский Союз осуждает высылку своего посла из Каракаса и обещает ответить на это действие, написал в Twitter верховный представитель ЕС по внешней политике... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:09
жозеп боррель
николас мадуро
евросоюз
венесуэла
каракас
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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жозеп боррель, николас мадуро, евросоюз, венесуэла, каракас, в мире

В Евросоюзе пообещали ответить на высылку своего посла из Венесуэлы

12:09 30.06.2020
988
© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Европейский Союз осуждает высылку своего посла из Каракаса и обещает ответить на это действие, написал в Twitter верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава представительства Евросоюза в Венесуэле Исабель Бриланте Педроса должна покинуть страну после решения ЕС усилить санкции против Каракаса. Мадуро дал европейскому послу 72 часа, чтобы покинуть Каракас.
"Мы осуждаем и отвергаем высылку посла ЕС в Каракасе. ЕС примет обычные в этом случае необходимые меры по принципу взаимности. Только согласованное между венесуэльцами решение позволит стране выйти из глубокого кризиса", - написал Боррель.
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Жозеп БоррельНиколас МадуроЕвросоюзВенесуэлаКаракасВ мире
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