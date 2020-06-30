https://ria.ru/20200630/1573672548.html
В Евросоюзе пообещали ответить на высылку своего посла из Венесуэлы
Европейский Союз осуждает высылку своего посла из Каракаса и обещает ответить на это действие, написал в Twitter верховный представитель ЕС по внешней политике... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:09
2020-06-30T12:09
жозеп боррель
николас мадуро
евросоюз
венесуэла
каракас
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, николас мадуро, евросоюз, венесуэла, каракас, в мире