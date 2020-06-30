В Евросоюзе пообещали ответить на высылку своего посла из Венесуэлы

"Мы осуждаем и отвергаем высылку посла ЕС в Каракасе. ЕС примет обычные в этом случае необходимые меры по принципу взаимности. Только согласованное между венесуэльцами решение позволит стране выйти из глубокого кризиса", - написал Боррель.