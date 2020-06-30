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Распространение нового коронавируса
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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Годовалый ребенок, у которого диагностирована пневмония, есть среди новых заболевших коронавирусом в Калининградской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:48
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, калининградская область, общество

В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:48 30.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 30 июн - РИА Новости. Годовалый ребенок, у которого диагностирована пневмония, есть среди новых  заболевших  коронавирусом в Калининградской области, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 10 случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших годовалый ребёнок с диагностированной пневмонией и школьница 16 лет с ОРВИ, заболевшая в семье", - сказали в штабе.
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По данным оперштаба, шестеро заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у пятерых из них диагностирована пневмония, у остальных заболевание протекает бессимптомно.
Выписаны из стационаров за сутки 76 человек.
Всего на 30 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано 88,6 тысячи человек. Выявлено 2446 случаев заражения, 1485 человек из них выздоровели, умерли 38. Остаются под медицинским наблюдением 662 человека, в том числе 46 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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