В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 30 июн - РИА Новости. Годовалый ребенок, у которого диагностирована пневмония, есть среди новых заболевших Годовалый ребенок, у которого диагностирована пневмония, есть среди новых заболевших коронавирусом Калининградской области , сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в области подтверждено 10 случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших годовалый ребёнок с диагностированной пневмонией и школьница 16 лет с ОРВИ, заболевшая в семье", - сказали в штабе.

По данным оперштаба, шестеро заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у пятерых из них диагностирована пневмония, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Выписаны из стационаров за сутки 76 человек.

Всего на 30 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано 88,6 тысячи человек. Выявлено 2446 случаев заражения, 1485 человек из них выздоровели, умерли 38. Остаются под медицинским наблюдением 662 человека, в том числе 46 в условиях обсерватора.