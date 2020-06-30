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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Годовалый ребенок, у которого диагностирована пневмония, есть среди новых заболевших коронавирусом в Калининградской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:48
2020-06-30T11:48
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здоровье - общество
калининградская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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КАЛИНИНГРАД, 30 июн - РИА Новости.
Годовалый ребенок, у которого диагностирована пневмония, есть среди новых заболевших коронавирусом
в Калининградской области
, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 10 случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших годовалый ребёнок с диагностированной пневмонией и школьница 16 лет с ОРВИ, заболевшая в семье", - сказали в штабе.
По данным оперштаба, шестеро заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у пятерых из них диагностирована пневмония, у остальных заболевание протекает бессимптомно.
Выписаны из стационаров за сутки 76 человек.
Всего на 30 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано 88,6 тысячи человек. Выявлено 2446 случаев заражения, 1485 человек из них выздоровели, умерли 38. Остаются под медицинским наблюдением 662 человека, в том числе 46 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.