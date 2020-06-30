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Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко, комментируя историю о документах умерших, найденных недалеко от больницы, заявил, что это были... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:07
денис проценко
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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денис проценко, происшествия

Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы

11:46 30.06.2020 (обновлено: 22:07 30.06.2020)
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© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинГлавный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко, комментируя историю о документах умерших, найденных недалеко от больницы, заявил, что это были копии титульных листов медкарт, все тела из медучреждения забирали агенты или индивидуальные предприниматели.
По утверждению портала Readovka, несколько дней назад прохожие якобы нашли возле больницы в Коммунарке пакеты с медкартами и документацией по умершим пациентам, бирки от трупов и зараженную кровь. Главврач больницы Денис Проценко позже написал в Facebook, что в километре от здания обнаружены пакеты для перевозки тел умерших, а не медкарты.
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
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"Продолжение воскресной истории. Чтобы не было никаких домыслов и передергиваний ситуации. Сейчас работают компетентные органы, и мы тоже заинтересованы в установлении всех фактов того, как это произошло. Мы выяснили, что все тела умерших, данные о которых были обнаружены за территорией нашей больницы, из нашего морга забирали ряд агентов, индивидуальных предпринимателей. И я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации", — написал Проценко на личной странице в Facebook.

Он подчеркнул, что находка была обнаружена за пределами больницы. А про якобы обнаруженные документы пояснил, что это не медицинские карты, это копии титульных листов медкарт для идентификации умершего. Все оригиналы медицинской документации, истории болезни хранятся в больнице в специальном архиве.
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"Для тех, кто, возможно, никогда не сталкивался с процедурой выдачи тела в морге, поясняю. Да, сейчас действуют определенные правила выдачи и захоронения тел погибших. Так как у нас госпиталь ковидный, эти правила распространяются и на наше патологоанатомическое отделение. При получении закрытого гроба в больнице родственник либо его доверенный представитель, который уполномочен получать тело, подписывает требование о соблюдении санэпидрежима в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Подписывая этот документ, он несет административную ответственность за нарушение целостности гроба. Больница оформляет все документы в соответствии с законом, и здесь вопросов никаких быть не может", — отметил Проценко.

По его словам, услуги по перевозке и захоронению родственники заказывают в ритуальной компании. И после оформления всех документов в больнице ответственность лежит на них, либо на их доверенных лицах.
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