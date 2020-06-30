Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы

"Для тех, кто, возможно, никогда не сталкивался с процедурой выдачи тела в морге, поясняю. Да, сейчас действуют определенные правила выдачи и захоронения тел погибших. Так как у нас госпиталь ковидный, эти правила распространяются и на наше патологоанатомическое отделение. При получении закрытого гроба в больнице родственник либо его доверенный представитель, который уполномочен получать тело, подписывает требование о соблюдении санэпидрежима в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Подписывая этот документ, он несет административную ответственность за нарушение целостности гроба. Больница оформляет все документы в соответствии с законом, и здесь вопросов никаких быть не может", — отметил Проценко.