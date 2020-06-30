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В Эстонии число заразившихся COVID-19 достигло 1989
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на два, достигнув 1989, сообщил во вторник республиканский департамент... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:34
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, эстония, в мире

В Эстонии число заразившихся COVID-19 достигло 1989

11:34 30.06.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкПолицейский в защитной маске на улице Таллина
Полицейский в защитной маске на улице Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Полицейский в защитной маске на улице Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на два, достигнув 1989, сообщил во вторник республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1989 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 106 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся четыре пациента, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Таллин
29 июня, 12:34Распространение нового коронавируса
В Эстонии за сутки не выявили новых случаев коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЭстонияВ мире
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