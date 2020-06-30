Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция - в населенном пункте Телль-Абу-Хазаф (провинция Хасеке) было выдано 440 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны.