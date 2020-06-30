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Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого
3 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонида СЛУЦКОГО об актуальной международной ситуации.
2020-06-30T11:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1573669344.jpg?1593505374
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого

11:22 30.06.2020
21
3 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонида СЛУЦКОГО об актуальной международной ситуации.
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Будут прокомментированы отношения России с США, странами ЕС, процессы российско-китайского взаимодействия, вопросы сотрудничества в рамках международных структур – ООН, ОБСЕ, БРИКС, ШОС, а также роль парламентской дипломатии в условиях посткоронавирусного мира.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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