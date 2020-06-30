Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого

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Будут прокомментированы отношения России с США, странами ЕС, процессы российско-китайского взаимодействия, вопросы сотрудничества в рамках международных структур – ООН, ОБСЕ, БРИКС, ШОС, а также роль парламентской дипломатии в условиях посткоронавирусного мира.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Будут прокомментированы отношения России с США, странами ЕС, процессы российско-китайского взаимодействия, вопросы сотрудничества в рамках международных структур – ООН, ОБСЕ, БРИКС, ШОС, а также роль парламентской дипломатии в условиях посткоронавирусного мира.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru