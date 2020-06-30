Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого

Будут прокомментированы отношения России с США, странами ЕС, процессы российско-китайского взаимодействия, вопросы сотрудничества в рамках международных структур – ООН, ОБСЕ, БРИКС, ШОС, а также роль парламентской дипломатии в условиях посткоронавирусного мира.