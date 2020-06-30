Онлайн-конференция о работе международных экспертов на голосовании

- руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья МАССУХ;- координатор Временной рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека по мониторингу голосования в Москве Игорь БОРИСОВ;- международный эксперт из Франции, президент французской организации Union des Français de l'Étranger, генеральный секретарь ассоциации АФЭР Алексис ТАРРАДЕ (Alexis Tarrade);- международный эксперт из Франции, председатель попечительского совета благотворительного фонда "Жива" Жанин Арнольди ЗИХ (Jeanine Arnoldy Sich);- международный эксперт из Афганистана, руководитель Ассоциации содействия развитию молодежи Афганистана (АСРМА), доктор исторических наук Мохаммад Тамим ЭХЛАС (Mokhammad Tamim Ekhlas).Эксперты обсудят процедуры организации и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию Российской Федерации, проблему соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, процесс реализации дистанционного голосования на территории города Москвы, итоги мониторинга соблюдения прав голосующих, а также дадут некоторые предложения для развития международных электоральных стандартов, отвечающие новым вызовам времени и запросам общества.