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Онлайн-конференция о работе международных экспертов на голосовании
РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:34
анонсы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1573665661.jpg?1593502478
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о работе международных экспертов на голосовании

10:34 30.06.2020
20
2 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в ходе которой международные эксперты подведут итоги работы в период с 25 июня по 1 июля в Москве, где они совместно с российскими правозащитниками ознакомились с процедурами очного и дистанционного голосования по внесению поправок в Конституцию.

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Участники:
- руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья МАССУХ;
- координатор Временной рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека по мониторингу голосования в Москве Игорь БОРИСОВ;
- международный эксперт из Франции, президент французской организации Union des Français de l'Étranger, генеральный секретарь ассоциации АФЭР Алексис ТАРРАДЕ (Alexis Tarrade);
- международный эксперт из Франции, председатель попечительского совета благотворительного фонда "Жива" Жанин Арнольди ЗИХ (Jeanine Arnoldy Sich);
- международный эксперт из Афганистана, руководитель Ассоциации содействия развитию молодежи Афганистана (АСРМА), доктор исторических наук Мохаммад Тамим ЭХЛАС (Mokhammad Tamim Ekhlas).

Эксперты обсудят процедуры организации и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию Российской Федерации, проблему соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, процесс реализации дистанционного голосования на территории города Москвы, итоги мониторинга соблюдения прав голосующих, а также дадут некоторые предложения для развития международных электоральных стандартов, отвечающие новым вызовам времени и запросам общества.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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