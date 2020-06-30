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В Нижегородской области завели дело после пожара, где погибли три ребенка
Уголовное дело возбуждено по факту пожара в жилом доме в Нижегородской области, где погибли четверо, в том числе трое детей, сообщили РИА Новости в региональном РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:10
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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нижегородская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области завели дело после пожара, где погибли три ребенка

09:58 30.06.2020 (обновлено: 10:10 30.06.2020)
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в жилом доме в Нижегородской области, где погибли четверо, в том числе трое детей, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
По данным МЧС региона, информация о пожаре в деревне Ягодная Пильнинского района поступила в 8.00. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, при разборе завалов обнаружены тела четырех погибших, в том числе трех детей 2009, 2015 и 2018 года рождения.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), - сообщили агентству в СК РФ по Нижегородской области.
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Источник рассказал о погибших при пожаре на западе Москвы
По предварительным данным, погибли женщина 1960 года рождения и ее трое внуков. С целью установления причин их смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы.
"В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, производя его осмотр. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя регионального следственного управления", - отметили в региональном СУСК.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
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