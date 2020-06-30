В Нижегородской области завели дело после пожара, где погибли три ребенка

По данным МЧС региона, информация о пожаре в деревне Ягодная Пильнинского района поступила в 8.00. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, при разборе завалов обнаружены тела четырех погибших, в том числе трех детей 2009, 2015 и 2018 года рождения.