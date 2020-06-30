В Нижегородской области завели дело после пожара, где погибли три ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в жилом доме в Нижегородской области, где погибли четверо, в том числе трое детей, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
По данным МЧС региона, информация о пожаре в деревне Ягодная Пильнинского района поступила в 8.00. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, при разборе завалов обнаружены тела четырех погибших, в том числе трех детей 2009, 2015 и 2018 года рождения.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), - сообщили агентству в СК РФ по Нижегородской области.
По предварительным данным, погибли женщина 1960 года рождения и ее трое внуков. С целью установления причин их смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы.
"В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, производя его осмотр. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя регионального следственного управления", - отметили в региональном СУСК.