Россия призвала США пересмотреть позицию по ДВЗЯИ

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Москва констатирует ухудшение ситуации вокруг договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и призывает восемь стран, не ратифицировавших договор и, прежде всего, США "дать зелёный свет" превращению этого документа в полноценно действующий международно-правовой инструмент, говорится в заявлении МИД РФ.
30 июня исполняется 20 лет со дня ратификации Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, Россия с момента ратификации договора строго придерживается своих обязательств по нему, содействие вступлению в силу ДВЗЯИ является одним из приоритетов внешней политики РФ.
"Сегодня мы вынуждены констатировать серьезное ухудшение ситуации вокруг ДВЗЯИ. Спустя четверть века после открытия Договора для подписания он так и не вступил в силу. Причина тому – отсутствие подписи и/или ратификации ДВЗЯИ остающимися восьмью странами, от которых зависит его вступление в силу", - отметили в МИД РФ.
В министерстве обратили внимание на то, что наиболее деструктивную позицию в этом отношении занимают США, которые официально объявили, что не намерены ратифицировать ДВЗЯИ, и готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний.
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"Режим нераспространения и контроля над вооружениями сталкивается с серьёзнейшими вызовами. Необходимо сделать всё возможное для преодоления негативных тенденций. Россия призывает упомянутые восемь государств и, прежде всего, США пересмотреть свою позицию и "дать зелёный свет" превращению этого важнейшего с точки зрения глобальной безопасности Договора в полноценно действующий международно-правовой инструмент", - подчеркнули в ведомстве.