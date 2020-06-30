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Россия призвала США пересмотреть позицию по ДВЗЯИ
Москва констатирует ухудшение ситуации вокруг договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и призывает восемь стран, не ратифицировавших... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:39
россия
договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

Россия призвала США пересмотреть позицию по ДВЗЯИ

09:38 30.06.2020 (обновлено: 09:39 30.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Москва констатирует ухудшение ситуации вокруг договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и призывает восемь стран, не ратифицировавших договор и, прежде всего, США "дать зелёный свет" превращению этого документа в полноценно действующий международно-правовой инструмент, говорится в заявлении МИД РФ.
30 июня исполняется 20 лет со дня ратификации Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, Россия с момента ратификации договора строго придерживается своих обязательств по нему, содействие вступлению в силу ДВЗЯИ является одним из приоритетов внешней политики РФ.
"Сегодня мы вынуждены констатировать серьезное ухудшение ситуации вокруг ДВЗЯИ. Спустя четверть века после открытия Договора для подписания он так и не вступил в силу. Причина тому – отсутствие подписи и/или ратификации ДВЗЯИ остающимися восьмью странами, от которых зависит его вступление в силу", - отметили в МИД РФ.
В министерстве обратили внимание на то, что наиболее деструктивную позицию в этом отношении занимают США, которые официально объявили, что не намерены ратифицировать ДВЗЯИ, и готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний.
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"Режим нераспространения и контроля над вооружениями сталкивается с серьёзнейшими вызовами. Необходимо сделать всё возможное для преодоления негативных тенденций. Россия призывает упомянутые восемь государств и, прежде всего, США пересмотреть свою позицию и "дать зелёный свет" превращению этого важнейшего с точки зрения глобальной безопасности Договора в полноценно действующий международно-правовой инструмент", - подчеркнули в ведомстве.
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РоссияДоговор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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