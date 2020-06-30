На "Армии-2020" покажут новые версии старейших российских военных тягачей

"На предстоящей "Армии" мы впервые продемонстрируем модернизированные гусеничные тягачи МГТТ-ЛБ и МГШ-ЛБУ, работа над которыми велась в рамках опытно-конструкторской работы "Реконструкция" по тактико-техническому заданию Минобороны РФ. В результате нам удалось повысить такие показатели как подвижность, защита, эргономика, командная управляемость, грузоподъемность и огневая мощь", - сказал представитель компании.