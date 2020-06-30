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Новое оружие России
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На "Армии-2020" покажут новые версии старейших российских военных тягачей
Новые многоцелевые гусеничные тягачи МГТТ-ЛБ и МГШ-ЛБУ, являющиеся модификациями старейших из стоящих на вооружении Сухопутных войск РФ машин данного класса... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T05:26
новое оружие россии
патриот
сухопутные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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патриот, сухопутные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)

На "Армии-2020" покажут новые версии старейших российских военных тягачей

05:26 30.06.2020
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© Фото : пресс-служба АО "Ремдизель"Военный тягач МТ-ЛБ
Военный тягач МТ-ЛБ
© Фото : пресс-служба АО "Ремдизель"
Военный тягач МТ-ЛБ. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Новые многоцелевые гусеничные тягачи МГТТ-ЛБ и МГШ-ЛБУ, являющиеся модификациями старейших из стоящих на вооружении Сухопутных войск РФ машин данного класса МТ-ЛБ, впервые покажут на военно-техническом форуме "Армия-2020", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика этой техники АО "Ремдизель".
Мероприятие пройдет с 23 по 29 августа в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

"На предстоящей "Армии" мы впервые продемонстрируем модернизированные гусеничные тягачи МГТТ-ЛБ и МГШ-ЛБУ, работа над которыми велась в рамках опытно-конструкторской работы "Реконструкция" по тактико-техническому заданию Минобороны РФ. В результате нам удалось повысить такие показатели как подвижность, защита, эргономика, командная управляемость, грузоподъемность и огневая мощь", - сказал представитель компании.

В "Ремдизеле" пояснили, что данные тягачи являются развитием семейства высокоунифицированных военных гусеничных машин, созданных на базе транспортера-тягача МТ-ЛБ - одного из самых распространенных транспортеров такого класса, стоящего на вооружении в 40 странах. Аналогов ему до сих пор не создано, несмотря на ряд проводимых в СССР и России опытно-конструкторских работ.
В модернизированной машине применен новый двигатель и гусеница с закрытым шарниром, что должно дать выигрыш в массе (порядка 800-900 килограммов) и подвижности. На сегодняшний день на "Ремдизеле" изготовлены опытные экземпляры модернизированных машин, которые проходят испытания.
Собеседник агентства отметил, что МГТТ-ЛБ может стать платформой для новых российских комплексов вооружений в различных родах Сухопутных войск.
Самолет Ил-76МД-90А
25 июня, 20:38Сказано в эфире
Военный эксперт рассказал о новых российских комплексах защиты самолетов Новый самолет Ил-76МД-90А получил бортовой комплекс противоракетной обороны, сообщили в АО "Радиоприбор". Эксперт в области авиации, военный эксперт Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik оценил новинку.
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Новое оружие РоссииПатриотСухопутные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
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