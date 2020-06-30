Ученые предупредили о росте риска смерчей на побережье Черного моря

"В связи с высокими среднесуточными температурами, выше плюс 25 градусов, и прогревшимися водами Черноморского побережья, повышаются риски образования смерчей рядом с крупными ущельями у населенных пунктов Лоо, Якорная щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе. Насыщенный водяными парами тёплый воздух будет устремляться вверх, заток холодного воздуха из прибрежных ущелий будет способствовать быстрой смене воздушных масс и, как следствие - образованию смерчей. Их количество достигает 40 в год", — говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС со ссылкой на начальника института Сергея Диденко.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.
20 июня, 17:42Крупный смерч в Крыму сняли на видео