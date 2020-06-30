Мадуро высылает посла Евросоюза из Венесуэлы

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июн — РИА Новости. Глава представительства Глава представительства Евросоюза Венесуэле Исабель Бриланте Педроса должна покинуть страну после решения ЕС усилить санкции против Каракаса , сообщил президент Николас Мадуро

В ходе выступления, которое транслировалось в Twitter, он раскритиковал решение расширить санкционный список ЕС в отношении ряда венесуэльских чиновников.

"Я решил дать послу ЕС в Каракасе 72 часа, чтобы она покинула страну. Хватит колониализма со стороны Европы", — сказал он.

В понедельник Совет Евросоюза расширил список венесуэльских должностных лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры. В перечень включены еще 11 фамилий, всего там сейчас 36 человек. Основание для включения в список — "роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле".

Санкции включают запрет на поездки и замораживание активов. "Эти меры направлены против отдельных лиц и не затрагивают население в целом. ЕС продолжит работу по содействию мирному демократическому урегулированию в Венесуэле посредством проведения заслуживающих доверия выборов", — заявили в Евросоюзе.