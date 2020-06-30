https://ria.ru/20200630/1573655003.html
Мадуро высылает посла Евросоюза из Венесуэлы
Глава представительства Евросоюза в Венесуэле Исабель Бриланте Педроса должна покинуть страну после решения ЕС усилить санкции против Каракаса, сообщил... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T01:03
2020-06-30T05:07
венесуэла
николас мадуро
евросоюз
каракас
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, николас мадуро, евросоюз, каракас, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июн — РИА Новости.
Глава представительства Евросоюза
в Венесуэле
Исабель Бриланте Педроса должна покинуть страну после решения ЕС усилить санкции против Каракаса
, сообщил президент Николас Мадуро
.
В ходе выступления, которое транслировалось в Twitter, он раскритиковал решение расширить санкционный список ЕС в отношении ряда венесуэльских чиновников.
"Я решил дать послу ЕС в Каракасе 72 часа, чтобы она покинула страну. Хватит колониализма со стороны Европы", — сказал он.
В понедельник Совет Евросоюза расширил список венесуэльских должностных лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры. В перечень включены еще 11 фамилий, всего там сейчас 36 человек. Основание для включения в список — "роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле".
Санкции включают запрет на поездки и замораживание активов. "Эти меры направлены против отдельных лиц и не затрагивают население в целом. ЕС продолжит работу по содействию мирному демократическому урегулированию в Венесуэле посредством проведения заслуживающих доверия выборов", — заявили в Евросоюзе.
Ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы ввели в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда должностных лиц страны.