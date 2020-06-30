Космические новости в фотографиях, июнь 2020 года

Космический телескоп "Хаббл" сделал детальный снимок планетарной туманности NGC 6302, известной как "Бабочка".
Космический телескоп "Хаббл" сделал детальный снимок планетарной туманности NGC 6302, известной как "Бабочка".
Международная космическая станция пролетает на фоне Солнца.
Астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Боб Бенкен в открытом космосе меняют батареи, обеспечивающие питание МКС, когда она находится в тени.
Астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Боб Бенкен в открытом космосе меняют батареи, обеспечивающие питание МКС, когда она находится в тени.
Частичное солнечное затмение в небе над Новосибирском.
Астронавт Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта МКС тень на земной поверхности от солнечного затмения.
Астронавт Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта МКС тень на земной поверхности от солнечного затмения.
Телескоп "Хаббл" запечатлел спиральную галактику NGC 5907 в созвездии Дракона с неожиданного ракурса — с ребра.
Телескоп "Хаббл" запечатлел спиральную галактику NGC 5907 в созвездии Дракона с неожиданного ракурса — с ребра.
Одна из самых молодых известных ученым планетарных туманностей NGC 7027 расположена в созвездии Лебедя. Ей всего 600 лет. Такие туманности образуются при сбросе внешних оболочек красных гигантов на завершающем этапе их эволюции.
Одна из самых молодых известных ученым планетарных туманностей NGC 7027 расположена в созвездии Лебедя. Ей всего 600 лет. Такие туманности образуются при сбросе внешних оболочек красных гигантов на завершающем этапе их эволюции.
Полярное сияние, видимое с борта Международной космической станции.
В центре Млечного Пути, на расстоянии трех световых лет от сверхмассивной черной дыры Sgr A*, астрономы обнаружили доказательства существования новых черных дыр.
В центре Млечного Пути, на расстоянии трех световых лет от сверхмассивной черной дыры Sgr A*, астрономы обнаружили доказательства существования новых черных дыр.
"Хаббл" сфотографировал галактику PLCK G045.1 + 61.1 со вспышкой звездообразования.
"Хаббл" сфотографировал галактику PLCK G045.1 + 61.1 со вспышкой звездообразования.
Марсианский ударный кратер Холдена.
Спиральная галактика NGC 2608 в созвездии Рака, по структуре напоминающая Млечный Путь.
Спиральная галактика NGC 2608 в созвездии Рака, по структуре напоминающая Млечный Путь.
Тропический шторм, приближающийся к побережью Мексиканского залива.
Одно из самых массивных и ярких шаровых скоплений Млечного Пути — NGC 6441, расположенное в созвездии Скорпиона.
Одно из самых массивных и ярких шаровых скоплений Млечного Пути — NGC 6441, расположенное в созвездии Скорпиона.
Космический рассвет, наблюдаемый с борта МКС.