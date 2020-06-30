Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573619801.html
Космические новости в фотографиях, июнь 2020 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия июня. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:35
боб бенкен
кристофер кэссиди
космос
солнечное затмение
солнце
мексиканский залив
марс
космос - риа наука
хаббл
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573618382_0:457:2302:1752_1400x0_80_0_0_1191a43232799d42caabd2ee339edf34.jpg
1
космос
мексиканский залив
марс
новосибирск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573618382_0:457:2302:1752_1400x0_80_0_0_1191a43232799d42caabd2ee339edf34.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573618382_0:241:2302:1968_1400x0_80_0_0_4acfbc557e88ba34cd22feee41a034c9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573618382_160:0:2207:2047_1400x0_80_0_0_2c5b097b4d63ebe74b1ade9b48b589ed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
боб бенкен, кристофер кэссиди, космос, солнечное затмение, солнце, мексиканский залив, марс, космос - риа наука, хаббл, наса, новосибирск, фото, фото

Космические новости в фотографиях, июнь 2020 года

10:25 30.06.2020 (обновлено: 15:35 30.06.2020)
1835
Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия июня.
© NASA/ESA Hubble Space Telescope

Космический телескоп "Хаббл" сделал детальный снимок планетарной туманности NGC 6302, известной как "Бабочка".

Биполярная планетарная туманность NGC 6302 (Бабочка)
1 из 15

Космический телескоп "Хаббл" сделал детальный снимок планетарной туманности NGC 6302, известной как "Бабочка".

© NASA/ESA Hubble Space Telescope
© NASA / Joel Kowsky

Международная космическая станция пролетает на фоне Солнца.

МКС пролетает Солнце
2 из 15

Международная космическая станция пролетает на фоне Солнца.

© NASA / Joel Kowsky
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Боб Бенкен в открытом космосе меняют батареи, обеспечивающие питание МКС, когда она находится в тени.

Выход в открытый космос астронавтов NASA Криса Кэссиди и Роберта Бенкена
3 из 15

Астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Боб Бенкен в открытом космосе меняют батареи, обеспечивающие питание МКС, когда она находится в тени.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
© РИА Новости / Александр Кряжев

Частичное солнечное затмение в небе над Новосибирском.

Частичное солнечное затмение, наблюдаемое в Новосибирске
4 из 15

Частичное солнечное затмение в небе над Новосибирском.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© NASA / Christopher Cassidy

Астронавт Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта МКС тень на земной поверхности от солнечного затмения.

Тень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения с борта Международной космической станции
5 из 15

Астронавт Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта МКС тень на земной поверхности от солнечного затмения.

© NASA / Christopher Cassidy
© ESA/Hubble & NASA, R. de Jong; Acknowledgment: Judy Schmidt (Geckzilla)

Телескоп "Хаббл" запечатлел спиральную галактику NGC 5907 в созвездии Дракона с неожиданного ракурса — с ребра.

Галактика NGC 5907 снятая космическим телескопом Хаббл
6 из 15

Телескоп "Хаббл" запечатлел спиральную галактику NGC 5907 в созвездии Дракона с неожиданного ракурса — с ребра.

© ESA/Hubble & NASA, R. de Jong; Acknowledgment: Judy Schmidt (Geckzilla)
© NASA, ESA and J. Kastner (RIT)

Одна из самых молодых известных ученым планетарных туманностей NGC 7027 расположена в созвездии Лебедя. Ей всего 600 лет. Такие туманности образуются при сбросе внешних оболочек красных гигантов на завершающем этапе их эволюции.

Очень молодая планетарная туманность NGC 7027, которая расположена приблизительно в созвездии Лебедь
7 из 15

Одна из самых молодых известных ученым планетарных туманностей NGC 7027 расположена в созвездии Лебедя. Ей всего 600 лет. Такие туманности образуются при сбросе внешних оболочек красных гигантов на завершающем этапе их эволюции.

© NASA, ESA and J. Kastner (RIT)
© NASA / Chris Cassidy

Полярное сияние, видимое с борта Международной космической станции.

Полярное сияние с борта Международной космической станции
8 из 15

Полярное сияние, видимое с борта Международной космической станции.

© NASA / Chris Cassidy
© NASA/Chandra X-Ray Observatory

В центре Млечного Пути, на расстоянии трех световых лет от сверхмассивной черной дыры Sgr A*, астрономы обнаружили доказательства существования новых черных дыр.

Новые черные дыры были обнаружены в пределах трех световых лет от сверхмассивной черной дыры Sgr A* в центре Галактики
9 из 15

В центре Млечного Пути, на расстоянии трех световых лет от сверхмассивной черной дыры Sgr A*, астрономы обнаружили доказательства существования новых черных дыр.

© NASA/Chandra X-Ray Observatory
© ESA/Hubble & NASA, B. Frye

"Хаббл" сфотографировал галактику PLCK G045.1 + 61.1 со вспышкой звездообразования.

Галактики PLCK G045.1 + 61.1 сфотографированная телескопом Хаббл
10 из 15

"Хаббл" сфотографировал галактику PLCK G045.1 + 61.1 со вспышкой звездообразования.

© ESA/Hubble & NASA, B. Frye
© NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Марсианский ударный кратер Холдена.

Марсианский ударный кратер Холдена
11 из 15

Марсианский ударный кратер Холдена.

© NASA/JPL-Caltech/University of Arizona
© ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al.

Спиральная галактика NGC 2608 в созвездии Рака, по структуре напоминающая Млечный Путь.

Спиральная галактика NGC 2608 в созвездии Рак
12 из 15

Спиральная галактика NGC 2608 в созвездии Рака, по структуре напоминающая Млечный Путь.

© ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al.
© NASA / Chris Cassidy

Тропический шторм, приближающийся к побережью Мексиканского залива.

Тропический шторм приближается к побережью Мексиканского залива
13 из 15

Тропический шторм, приближающийся к побережью Мексиканского залива.

© NASA / Chris Cassidy
© ESA/Hubble & NASA, G. Piotto

Одно из самых массивных и ярких шаровых скоплений Млечного Пути — NGC 6441, расположенное в созвездии Скорпиона.

Шаровое скопление NGC 6441 в созвездии Скорпион
14 из 15

Одно из самых массивных и ярких шаровых скоплений Млечного Пути — NGC 6441, расположенное в созвездии Скорпиона.

© ESA/Hubble & NASA, G. Piotto
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Космический рассвет, наблюдаемый с борта МКС.

Космический рассвет с борта МКС
15 из 15

Космический рассвет, наблюдаемый с борта МКС.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
14624001
Обсудить 1
Боб БенкенКристофер КэссидиКосмосСолнечное затмениеСолнцеМексиканский заливМарсКосмос - РИА НаукаХабблНАСАНовосибирскФото
Рекомендуем
Подкаст Это надолго: что чувствуют папы в декрете?
Подкаст "Это надолго": что чувствуют папы в декрете?
Пляжный отдых в Сочи
Лучшие фото РИА Новости, июнь 2020 года
Экспонат выставки Чрезвычайные положения
Пандемия, 5G, березы. Как художники переосмысливают реальность
Межзвездные метеороиды
Космическая пыль подсказала, где на Земле искать вещество далеких звезд
Мужчина на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
Голосование по поправкам к Конституции: день шестой
Ирина с сыном
Люди оказываются на улице из-за белых пятен в законе
Девушки в галокамере
Дети с болезнями органов дыхания смогут пройти реабилитацию в Приморье
Денежные купюры и монеты России
Крупнейшие бизнес-проекты Удмуртии получат инвестиции на развитие
Страны мира. Боливия
В Боливии почти тысяча полицейских и военных заболели COVID-19
Президент Франции Эммануэль Макрон
"Холодное восстание". Как французы отплатили Макрону за реформы
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту
В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту
Валентине было всего 20 лет
"Она их знала": что кроется за зверским убийством девушки-сироты в Сибири
Таблетки
Российские химики нашли вещество для антибиотика нового поколения
Российская актриса Виктория Тарасова
Звезда "Глухаря" получила травму, разгружая фуру
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
06:18В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
06:17В Приморье свыше половины избирателей проголосовали по поправкам
06:17Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
06:15На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию
06:12На Сахалине явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 59%
05:55Ученые предупредили о риске аварий на объектах энергетики из-за жары
05:51В Венесуэле назвали дату парламентских выборов
05:49Более 40 стран сообщили МАГАТЭ, что не зафиксировали выбросов радиации
05:41Исследование: плата за ЖКУ в российских мегаполисах вырастет до 7%
05:37"Роскосмос" назвал дату единственного в 2020 году старта ракеты "Протон"
05:35"Росатом" готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя
Лента новостейМолния