Единственный в России полицейский корги вышел на пенсию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Единственная в России полицейская собака породы корги, которая живет в Единственная в России полицейская собака породы корги, которая живет в Нижнем Новгороде и служит в транспортной полиции, где помогает с поиском наркотиков, отправилась на заслуженный отдых, сообщается на странице служебного пса в Instagram.

Ранее со ссылкой на сайт объединенной редакции МВД РФ сообщалось, что свою аттестацию к службе корги по кличке Рыжий получил в 2013 году в возрасте двух лет. Собака служит в управлении на транспорте по Приволжскому федеральному округу и лучше всех распознает наркотические вещества разного вида. У необычного полицейского есть своя страничка в сети Instagram, где его можно найти по запросу "Рыжий полицейский".

"В соответствии с приказом начальника УТ МВД России по ПФО я больше не буду служить в полиции. Я теперь, друзья, самый настоящий пенсионер. Но, несмотря на это, скучать мне по-прежнему не придется. Я планирую так же активно заниматься спортом, как и раньше. И, возможно, даже попробую освоить новые дисциплины (например, танцы)", - говорится в сообщении, размещенном на странице corgi_police_dog в Instagram.

Сообщается, что хозяйка Рыжего продолжит службу с псом по кличке Зигер. Вскоре, после окончания специального обучения, к ним присоединится Фантик – "черный пёс с отменным нюхом".