https://ria.ru/20200628/1573594746.html
Единственный в России полицейский корги вышел на пенсию
Единственная в России полицейская собака породы корги, которая живет в Нижнем Новгороде и служит в транспортной полиции, где помогает с поиском наркотиков,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T20:01
2020-06-28T20:01
нижний новгород
общество
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https://ria.ru/20200627/1573569696.html
1
нижний новгород
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости.
Единственная в России полицейская собака породы корги, которая живет в Нижнем Новгороде
и служит в транспортной полиции, где помогает с поиском наркотиков, отправилась на заслуженный отдых, сообщается на странице служебного пса в Instagram.
Ранее со ссылкой на сайт объединенной редакции МВД РФ сообщалось, что свою аттестацию к службе корги по кличке Рыжий получил в 2013 году в возрасте двух лет. Собака служит в управлении на транспорте по Приволжскому федеральному округу и лучше всех распознает наркотические вещества разного вида. У необычного полицейского есть своя страничка в сети Instagram, где его можно найти по запросу "Рыжий полицейский".
"В соответствии с приказом начальника УТ МВД России по ПФО я больше не буду служить в полиции. Я теперь, друзья, самый настоящий пенсионер. Но, несмотря на это, скучать мне по-прежнему не придется. Я планирую так же активно заниматься спортом, как и раньше. И, возможно, даже попробую освоить новые дисциплины (например, танцы)", - говорится в сообщении, размещенном на странице corgi_police_dog в Instagram.
Сообщается, что хозяйка Рыжего продолжит службу с псом по кличке Зигер. Вскоре, после окончания специального обучения, к ним присоединится Фантик – "черный пёс с отменным нюхом".
По словам автора блога, у рыжего корги за год появилось почти 13 тысяч новых друзей. За сутки последняя публикация набрала около 16 тысяч просмотров. В комментариях пса поздравляют с выходом на пенсию и просят продолжать вести страницу в Instagram.