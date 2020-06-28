https://ria.ru/20200628/1573594199.html
Порошенко предложил перенести День конституции Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил подумать над переносом даты празднования Дня конституции страны с 28 июня на 5 апреля, об этом он заявил во... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:42
2020-06-28T19:42
петр порошенко
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр порошенко, украина, в мире
КИЕВ, 28 июн - РИА Новости.
Бывший президент Украины Петр Порошенко
предложил подумать над переносом даты празднования Дня конституции страны с 28 июня на 5 апреля, об этом он заявил во время видеообращения по случаю праздника.
День конституции на Украине празднуют 28 июня, в этот день в 1996 году Верховная рада
Украины приняла конституцию страны.
"Украина - европейская страна с давними традициями. Мы должны гордиться тем, что одна из первых конституций мира - это Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского, которые Пилип Орлик подписал 310 лет назад (5 апреля 1710 года - ред.). Возможно, настало время перенести День конституции на 5 апреля?" - заявил Порошенко. Видео опубликовано в его Telegram.
В качестве примера он привел Польшу, которая отмечает День конституции 3 мая в честь конституции Речи Посполитой, утвержденной в 1791 году.
Филипп Орлик - ближайший соратник гетмана Ивана Мазепы, перешедшего на сторону шведского короля Карла XII во время войны с Россией (1700-1721). По замыслу Орлика, Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского 1710 года должен был принять Карл XII после победы в Северной войне. Это стало бы платой за помощь казаков против России. В документе провозглашалась независимость Малороссии от Российского царства и Речи Посполитой под протекцией короля Швеции. После поражения Швеции и заключения Ништадтского мира документ, составленный Орликом, в силу не вступил.