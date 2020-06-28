Порошенко предложил перенести День конституции Украины

КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Бывший президент Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил подумать над переносом даты празднования Дня конституции страны с 28 июня на 5 апреля, об этом он заявил во время видеообращения по случаю праздника.

День конституции на Украине празднуют 28 июня, в этот день в 1996 году Верховная рада Украины приняла конституцию страны.

"Украина - европейская страна с давними традициями. Мы должны гордиться тем, что одна из первых конституций мира - это Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского, которые Пилип Орлик подписал 310 лет назад (5 апреля 1710 года - ред.). Возможно, настало время перенести День конституции на 5 апреля?" - заявил Порошенко. Видео опубликовано в его Telegram.

В качестве примера он привел Польшу, которая отмечает День конституции 3 мая в честь конституции Речи Посполитой, утвержденной в 1791 году.