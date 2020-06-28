Сербы отмечают годовщину исторического боя на Косовом поле под Приштиной

БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Свыше тысячи сербов торжественно отмечают под городом Свыше тысячи сербов торжественно отмечают под городом Приштина годовщину исторического боя с турками-османами на Косовом поле, мероприятие проходит без инцидентов, передает агентство Танюг

Один из важнейших сербских праздников Видовдан (день Святого Вита) посвящен годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами. В ходе сражения погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов. Традиционно в этот день патриотично настроенные сербы с национальной символикой отправляются к памятнику Газиместан вблизи бывшего поля боя недалеко от Приштины, в церквях проходят службы, посвященные косовским мученикам. Власти самопровозглашенной Республики Косово обычно препятствуют патриотическим акциям сербов в крае, которые вызывают раздражение местных албанцев. В воскресение мероприятие пока проходит мирно.

"Свыше тысячи сербов из разных частей страны собрались сегодня у Газиместана… Торжественную службу в память косовских героев отслужил епископ Рашско-Призренский Теодосий, который призвал сербов выстоять на Косово. На плато перед памятником нельзя было пройти без защитной маски, за порядком следили сотрудники косовоалбанской полиции самопровозглашенной республики", - передает агентство.

Отмечается, что присутствующие выразили несогласие с давлением властей Черногории на Сербскую православную церковь (СПЦ). Собравшиеся скандировали: "Мило (Джуканович, президент Черногории - ред.) вор!" и "Черногория и Сербия – одна семья". Вечером в воскресенье у центрального храма в Подгорице назначено собрание верующих в честь годовщины боя на Косовом поле.

Митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий в январе указал, что спорный закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин в Черногории является продолжением признания властями страны провозглашенной косовоалбанцами независимости Косово и Метохии от Сербии. По его мнению, утвержденный властями в Подгорице документ станет примером для отъема сербских святынь косовоалбанскими властями в Приштине.

В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Священный синод РПЦ призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.