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Сербы отмечают годовщину исторического боя на Косовом поле под Приштиной
Свыше тысячи сербов торжественно отмечают под городом Приштина годовщину исторического боя с турками-османами на Косовом поле, мероприятие проходит без... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T17:54
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сербская православная церковь, черногория, сербия, косово, приштина, в мире

Сербы отмечают годовщину исторического боя на Косовом поле под Приштиной

17:54 28.06.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевМемориал на Косовом поле
Мемориал на Косовом поле
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Мемориал на Косовом поле. Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Свыше тысячи сербов торжественно отмечают под городом Приштина годовщину исторического боя с турками-османами на Косовом поле, мероприятие проходит без инцидентов, передает агентство Танюг.
Один из важнейших сербских праздников Видовдан (день Святого Вита) посвящен годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами. В ходе сражения погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов. Традиционно в этот день патриотично настроенные сербы с национальной символикой отправляются к памятнику Газиместан вблизи бывшего поля боя недалеко от Приштины, в церквях проходят службы, посвященные косовским мученикам. Власти самопровозглашенной Республики Косово обычно препятствуют патриотическим акциям сербов в крае, которые вызывают раздражение местных албанцев. В воскресение мероприятие пока проходит мирно.
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"Свыше тысячи сербов из разных частей страны собрались сегодня у Газиместана… Торжественную службу в память косовских героев отслужил епископ Рашско-Призренский Теодосий, который призвал сербов выстоять на Косово. На плато перед памятником нельзя было пройти без защитной маски, за порядком следили сотрудники косовоалбанской полиции самопровозглашенной республики", - передает агентство.
Отмечается, что присутствующие выразили несогласие с давлением властей Черногории на Сербскую православную церковь (СПЦ). Собравшиеся скандировали: "Мило (Джуканович, президент Черногории - ред.) вор!" и "Черногория и Сербия – одна семья". Вечером в воскресенье у центрального храма в Подгорице назначено собрание верующих в честь годовщины боя на Косовом поле.
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Митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий в январе указал, что спорный закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин в Черногории является продолжением признания властями страны провозглашенной косовоалбанцами независимости Косово и Метохии от Сербии. По его мнению, утвержденный властями в Подгорице документ станет примером для отъема сербских святынь косовоалбанскими властями в Приштине.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Священный синод РПЦ призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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Сербская православная церковьЧерногорияСербияКосовоПриштинаВ мире
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