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СМИ: японским военным разрешат защищать торговые суда в Оманском заливе
Правительство Японии склоняется к тому, чтобы признать право сил самообороны Японии, ведущих патрулирование на Ближнем Востоке, на применение оружия для защиты... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T05:48
аравийское море
ближний восток
япония
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
аравийское море, ближний восток, япония, в мире

СМИ: японским военным разрешат защищать торговые суда в Оманском заливе

05:48 28.06.2020
595
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКорабли морских сил самообороны Японии
Корабли морских сил самообороны Японии
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Корабли морских сил самообороны Японии. Архивное фото
ТОКИО, 28 июн - РИА Новости. Правительство Японии склоняется к тому, чтобы признать право сил самообороны Японии, ведущих патрулирование на Ближнем Востоке, на применение оружия для защиты японских торговых судов, сообщила газета "Иомиури".
В случае, если торговое судно будет атаковано третьей стороной в момент нахождения в непосредственной близости с патрульным кораблем японских сил самообороны, применение оружие не противоречит так называемой мирной 9-й статье конституции, запрещающей применение оружия для решения международных конфликтов – к такому мнению склоняется правительство страны, сообщает газета.
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В январе-феврале этого года в район, который с учетом дружественных отношений Японии с Ираном ограничен Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Баб-эль-Мандебским проливом, были направлены эсминец и патрульные самолеты Lockheed P-3 Orion сил самообороны. Цель их направления в этот район была обозначена как сбор информации. Однако затем с учетом инцидента в июне прошлого года, когда танкер, принадлежавший дочерней компании японской фирмы, был атакован в этом районе, в правительстве возникло мнение о необходимости разрешать применение оружия для защиты японских торговых судов, ограничив его рядом условий. В частности, такая защита возможна лишь если эсминец и торговое судно находятся рядом. Если японское судно атаковано в момент, когда корабль сил самообороны удален, применение оружия невозможно. Нельзя также применять оружие и для защиты иностранных судов.
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Аравийское мореБлижний ВостокЯпонияВ мире
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