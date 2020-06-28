СМИ: японским военным разрешат защищать торговые суда в Оманском заливе

В случае, если торговое судно будет атаковано третьей стороной в момент нахождения в непосредственной близости с патрульным кораблем японских сил самообороны, применение оружие не противоречит так называемой мирной 9-й статье конституции, запрещающей применение оружия для решения международных конфликтов – к такому мнению склоняется правительство страны, сообщает газета.