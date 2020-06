Брат Трампа подал новый иск против выхода книги племянницы президента

Выход книги племянницы президента Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man ("Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного в мире человека") назначен на 28 июля. Мэри Трамп обещает читателям "разоблачительный портрет Дональда Трампа и токсичной семьи, которая создала его" в книге, которая "прольет яркий свет на темную историю семьи, чтобы объяснить, как ее дядя стал человеком, который теперь угрожает мировому здравоохранению, экономической безопасности и общественному устройству".