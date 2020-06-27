Народный поэт КБР и КЧР Салих Гуртуев умер на 83-м году жизни

"В пятницу, 26 июня на 83-м году жизни скончался народный поэт Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, почетный президент Клуба писателей Кавказа Салих Султанбекович Гуртуев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1986-1991 годах Гуртуев возглавлял госкомитет КБР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. В последние годы он работал в литературном журнале "Минги-Тау (Эльбрус)", выходящем на балкарском языке.