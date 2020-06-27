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Народный поэт КБР и КЧР Салих Гуртуев умер на 83-м году жизни
Народный поэт Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Салих Гуртуев скончался на 83-м году жизни, сообщает министерство культуры КБР. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T00:48
культура
кабардино-балкарская республика (кбр)
карачаево-черкесская республика (кчр)
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353
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кабардино-балкарская республика (кбр), карачаево-черкесская республика (кчр)

Народный поэт КБР и КЧР Салих Гуртуев умер на 83-м году жизни

00:48 27.06.2020
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© Fotolia / leonid_shtandelСвечи и гвоздики
Свечи и гвоздики
© Fotolia / leonid_shtandel
Свечи и гвоздики. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Народный поэт Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Салих Гуртуев скончался на 83-м году жизни, сообщает министерство культуры КБР.
"В пятницу, 26 июня на 83-м году жизни скончался народный поэт Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, почетный президент Клуба писателей Кавказа Салих Султанбекович Гуртуев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 1986-1991 годах Гуртуев возглавлял госкомитет КБР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. В последние годы он работал в литературном журнале "Минги-Тау (Эльбрус)", выходящем на балкарском языке.
Гуртуев является автором более 25 книг, переводов на балкарский язык произведений классиков русской и мировой литературы, а также поэтов народов Кавказа.
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КультураКабардино-Балкарская Республика (КБР)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
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