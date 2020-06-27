https://ria.ru/20200627/1573543808.html
Народный поэт КБР и КЧР Салих Гуртуев умер на 83-м году жизни
Народный поэт Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Салих Гуртуев скончался на 83-м году жизни, сообщает министерство культуры КБР. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T00:48
2020-06-27T00:48
культура
кабардино-балкарская республика (кбр)
карачаево-черкесская республика (кчр)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабардино-балкарская республика (кбр), карачаево-черкесская республика (кчр)