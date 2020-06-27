Возвращаем речные прогулки: в Москве открыли летнюю навигацию

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Московские теплоходы и катера все ждали своего часа: из-за коронавируса прогулки по рекам были невозможны. Но жизнь возвращается в привычное русло, летняя навигация торжественно открыта. Так что можно смело планировать отдых на корабле.