https://ria.ru/20200627/1573541123.html
Возвращаем речные прогулки: в Москве открыли летнюю навигацию
Московские теплоходы и катера все ждали своего часа: из-за коронавируса прогулки по рекам были невозможны. Но жизнь возвращается в привычное русло, летняя навигация торжественно открыта. Так что можно смело планировать отдых на корабле.
2020-06-27T08:44
2020-06-27T08:44
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Возвращаем речные прогулки: в Москве открыли летнюю навигацию
Московские теплоходы и катера все ждали своего часа: из-за коронавируса прогулки по рекам были невозможны. Но жизнь возвращается в привычное русло, летняя навигация торжественно открыта. Так что можно смело планировать отдых на корабле.
2020-06-27T08:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, москва, видео, общество
Возвращаем речные прогулки: в Москве открыли летнюю навигацию
Московские теплоходы и катера все ждали своего часа: из-за коронавируса прогулки по рекам были невозможны. Но жизнь возвращается в привычное русло, летняя навигация торжественно открыта. Так что можно смело планировать отдых на корабле.
2020-06-27T08:44
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PT2M36S
Возвращаем речные прогулки: в Москве открыли летнюю навигацию
Московские теплоходы и катера все ждали своего часа: из-за коронавируса прогулки по рекам были невозможны. Но жизнь возвращается в привычное русло, летняя навигация торжественно открыта. Так что можно смело планировать отдых на корабле.