Фанаты Metallica выбрали лучшую песню группы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Музыканты Metallica объявили результаты "турнира" на лучшую песню. Победителем стала "Master of puppets", сообщила группа в своем инстаграме.

В финале "Master of puppets" обошла "One". До полуфиналов дошли также "Enter sandman" и "Fade to black".