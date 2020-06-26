Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты

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ООН, 26 июн — РИА Новости. Россия подготовила для ООН обзор о выполнении целей устойчивого развития до 2030 года, где указано, что в стране ликвидировали крайнюю нищету.

В 2017 году доля населения, имеющего среднедушевые доходы ниже 3,2 доллара в день (порог абсолютной бедности, установленный Всемирным банком), составила 0,1%, ниже 5,5 доллара в день — 1,0%, ниже десяти долларов в день — 6,2%.

"Проводимая в стране эффективная политика в сфере борьбы с бедностью предусматривает снижение к 2024 году национального уровня бедности как минимум в два раза (в 2018 году доля малоимущего населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,6%)", — говорится в документе.

Авторы указывают, что эту цель можно достичь при реализации нацпроектов и развитии новых механизмов поддержки.

В обзоре сказано, что по каждой цели устойчивого развития Россия в последние годы показывала позитивные результаты, самые большие успехи получили по направлениям "Ликвидация нищеты", "Качественное образование" и "Достойная работа и экономический рост".

В документе говорится об успехах в ликвидации голода.

"Уже в 2018 году уровень распространенности недоедания был низким: около 1,6% (среди лиц старше 18 лет). При этом в 2018 году остро отсутствие продовольственной безопасности ощущали лишь 0,3% населения России, а умеренно или остро — 6,2%", — сказано в обзоре.

В контексте достижения цели "Хорошее здоровье и благополучие" авторы отмечают, что смертность населения в России в 2019 году снизилась до 12,3 человека на 1000 человек по сравнению с 2015 годом (тогда этот показатель составлял 13 человек) и 2010 годом (14,2 человека).

"Продолжается снижение показателя смертности в трудоспособных возрастах (16-59 лет у мужчин и 16-54 года у женщин). В целом по России он снизился к 2018 году до 482,2, или на 11,8% по сравнению с 2015 годом (тогда показатель составлял 546,7 умерших на 100 000 человек)", — говорится в обзоре.

Также отмечено, что растет ожидаемая продолжительность жизни. Так, в 2015 году она составляла 71,39 года, в 2018-м — уже 72,91 года. По предварительной оценке, по итогам 2019 года цифра находится на уровне 73,34 года.