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Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты
Россия подготовила для ООН обзор о выполнении целей устойчивого развития до 2030 года, где указано, что в стране ликвидировали крайнюю нищету. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T22:41
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федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
оон
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), оон, экономика

Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты

20:29 26.06.2020 (обновлено: 22:41 26.06.2020)
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Температура 31 градус на табло на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ООН, 26 июн — РИА Новости. Россия подготовила для ООН обзор о выполнении целей устойчивого развития до 2030 года, где указано, что в стране ликвидировали крайнюю нищету.
Документ составил Аналитический центр при правительстве совместно с Министерством экономического развития, МИД и Федеральной службой государственной статистики.
В 2017 году доля населения, имеющего среднедушевые доходы ниже 3,2 доллара в день (порог абсолютной бедности, установленный Всемирным банком), составила 0,1%, ниже 5,5 доллара в день — 1,0%, ниже десяти долларов в день — 6,2%.

"Проводимая в стране эффективная политика в сфере борьбы с бедностью предусматривает снижение к 2024 году национального уровня бедности как минимум в два раза (в 2018 году доля малоимущего населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,6%)", — говорится в документе.

Авторы указывают, что эту цель можно достичь при реализации нацпроектов и развитии новых механизмов поддержки.
В обзоре сказано, что по каждой цели устойчивого развития Россия в последние годы показывала позитивные результаты, самые большие успехи получили по направлениям "Ликвидация нищеты", "Качественное образование" и "Достойная работа и экономический рост".
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В документе говорится об успехах в ликвидации голода.
"Уже в 2018 году уровень распространенности недоедания был низким: около 1,6% (среди лиц старше 18 лет). При этом в 2018 году остро отсутствие продовольственной безопасности ощущали лишь 0,3% населения России, а умеренно или остро — 6,2%", — сказано в обзоре.
В контексте достижения цели "Хорошее здоровье и благополучие" авторы отмечают, что смертность населения в России в 2019 году снизилась до 12,3 человека на 1000 человек по сравнению с 2015 годом (тогда этот показатель составлял 13 человек) и 2010 годом (14,2 человека).
"Продолжается снижение показателя смертности в трудоспособных возрастах (16-59 лет у мужчин и 16-54 года у женщин). В целом по России он снизился к 2018 году до 482,2, или на 11,8% по сравнению с 2015 годом (тогда показатель составлял 546,7 умерших на 100 000 человек)", — говорится в обзоре.
Также отмечено, что растет ожидаемая продолжительность жизни. Так, в 2015 году она составляла 71,39 года, в 2018-м — уже 72,91 года. По предварительной оценке, по итогам 2019 года цифра находится на уровне 73,34 года.
Ожидается, что к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни поднимется до 78 лет, на это нацелен нацпроект "Здравоохранение".
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26 июня, 20:57
АИАнна Ивановна
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Арсений Новиков
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