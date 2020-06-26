https://ria.ru/20200626/1573531953.html
В Пермском крае оценили ситуацию с распространением коронавируса
Власти Пермского края рассматривают возможность возобновления работы уличных кафе и торговых центров площадью до 800 квадратных метров с 1 июля, сообщается на... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T18:12
2020-06-26T18:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости.
Власти Пермского края
рассматривают возможность возобновления работы уличных кафе и торговых центров площадью до 800 квадратных метров с 1 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"В начале следующей недели члены оперштаба рассмотрят динамику основных показателей, учитывающихся при снятии ограничений. Если они позволят, то будет рассмотрена возможность возобновления с 1 июля деятельности "летников", выставочных залов и торговых центров до 800 квадратных метров, а также молочных кухонь, выездной службы крови, образовательных учреждений, детсадов, научных институтов и общественных организаций", - говорится в сообщении.
Уточняется, что заведения общественного питания обяжут соблюдать дистанцию 1,5 метра при расстановка столов, проводить регулярную дезинфекцию, запретят им проводить массовые мероприятия.
Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса
в Пермском крае был объявлен 2 апреля, пока он действует до конца июня.
По данным минздрава, за время пандемии в Пермском крае зарегистрировано 3474 случая заражения COVID-19, выздоровели 2293 человека, 116 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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