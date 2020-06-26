В Пермском крае оценили ситуацию с распространением коронавируса

"В начале следующей недели члены оперштаба рассмотрят динамику основных показателей, учитывающихся при снятии ограничений. Если они позволят, то будет рассмотрена возможность возобновления с 1 июля деятельности "летников", выставочных залов и торговых центров до 800 квадратных метров, а также молочных кухонь, выездной службы крови, образовательных учреждений, детсадов, научных институтов и общественных организаций", - говорится в сообщении.