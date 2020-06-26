В КБР пять детей излечились от коронавируса

НАЛЬЧИК, 26 июн - РИА Новости. Врачи в Врачи в Кабардино-Балкарии вылечили пятерых инфицированных коронавирусом детей в возрасте до одного года, еще один ребенок сейчас идет на поправку, сообщает региональный минздрав.

"За все время (пандемии - ред.) через госпиталь прошли 5 малышей младше одного года, все они выписаны домой здоровыми. Сейчас идет на поправку семимесячная девочка", - сообщается в аккаунте минздрава в соцсети Instagram.

Отмечается, что среди выздоровевших детей - пятимесячный малыш из Ингушетии, который поступил в госпиталь в крайне тяжелом состоянии. "Врачи боролись за его жизнь больше месяца и смогли вылечить от коронавируса, несмотря на тяжелые сопутствующие заболевания. В конце мая маму и малыша выписали домой", - уточняет министерство.

В Кабардино-Балкарии выявлен 4791 случай заболевания COVID-19, скончались 50 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 3037 человек.