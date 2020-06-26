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В КБР пять детей излечились от коронавируса
Врачи в Кабардино-Балкарии вылечили пятерых инфицированных коронавирусом детей в возрасте до одного года, еще один ребенок сейчас идет на поправку, сообщает... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T17:52
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество, общество

В КБР пять детей излечились от коронавируса

17:52 26.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 26 июн - РИА Новости. Врачи в Кабардино-Балкарии вылечили пятерых инфицированных коронавирусом детей в возрасте до одного года, еще один ребенок сейчас идет на поправку, сообщает региональный минздрав.
"За все время (пандемии - ред.) через госпиталь прошли 5 малышей младше одного года, все они выписаны домой здоровыми. Сейчас идет на поправку семимесячная девочка", - сообщается в аккаунте минздрава в соцсети Instagram.
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Отмечается, что среди выздоровевших детей - пятимесячный малыш из Ингушетии, который поступил в госпиталь в крайне тяжелом состоянии. "Врачи боролись за его жизнь больше месяца и смогли вылечить от коронавируса, несмотря на тяжелые сопутствующие заболевания. В конце мая маму и малыша выписали домой", - уточняет министерство.
В Кабардино-Балкарии выявлен 4791 случай заболевания COVID-19, скончались 50 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 3037 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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