https://ria.ru/20200626/1573527298.html
В Саратове трое сотрудников кардиодиспансера заразились коронавирусом
Трое сотрудников Саратовского областного клинического кардиологического диспансера заразились коронавирусной инфекцией, среди пациентов случаев заболевания... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:51
2020-06-26T16:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Трое сотрудников Саратовского областного клинического кардиологического диспансера заразились коронавирусной инфекцией
, среди пациентов случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано, сообщил РИА Новости советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов.
"У троих сотрудников областного клинического кардиологического диспансера подтвержден коронавирус. По предварительным данным, можно говорить о том, что это не внутрибольничное инфицирование - это занос со стороны, от него никто не застрахован", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что заболевшие сотрудники находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением, а среди пациентов кардиодиспансера заболевших коронавирусом не выявлено.
"В больнице проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, учреждение работает в штатном режиме", - добавил Колоколов.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 6003 случая заражения коронавирусом, умерли 42 пациента, выздоровели 3034.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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