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Лукашенко против идеи о возвращении к конституции Белоруссии 1994 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не поддерживает идею возвращения к конституции республики редакции 1994 года, так как это будет движение... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T16:18
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виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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белгазпромбанк, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко против идеи о возвращении к конституции Белоруссии 1994 года

16:18 26.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не поддерживает идею возвращения к конституции республики редакции 1994 года, так как это будет движение назад.
"Я не хочу возврата к этим (1990-е годы - ред.) временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые "альтернативные" ни предлагали: "Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту конституцию". Может, кому-то хочется вернуть - пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад", - заявил Лукашенко в пятницу в Солигорске. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.
Ранее претендент в президенты Белоруссии, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который сейчас находится под стражей в СИЗО КГБ, в своем видеообращении призвал сторонников собрать инициативную группу для запуска процедуры общереспубликанского референдума, направленного на ограничение в конституции Белоруссии количества президентских сроков для одного человека. Он предложил взять за образец конституцию 1994 года, где "уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение, настоящее, наших трех ветвей власти, и самое главное, было право народа на определение своей судьбы".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
15:23
Лукашенко заявил, что новую Конституцию Белоруссии подготовят за два года
4110004
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