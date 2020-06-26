Лукашенко против идеи о возвращении к конституции Белоруссии 1994 года

МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не поддерживает идею возвращения к конституции республики редакции 1994 года, так как это будет движение назад.
"Я не хочу возврата к этим (1990-е годы - ред.) временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые "альтернативные" ни предлагали: "Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту конституцию". Может, кому-то хочется вернуть - пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад", - заявил Лукашенко в пятницу в Солигорске. Его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии.
Ранее претендент в президенты Белоруссии, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который сейчас находится под стражей в СИЗО КГБ, в своем видеообращении призвал сторонников собрать инициативную группу для запуска процедуры общереспубликанского референдума, направленного на ограничение в конституции Белоруссии количества президентских сроков для одного человека. Он предложил взять за образец конституцию 1994 года, где "уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение, настоящее, наших трех ветвей власти, и самое главное, было право народа на определение своей судьбы".