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В ДНР обвинили силовиков в размещении вооружения в жилых районах
Украинские силовики разместили более 50 единиц военной техники в жилых районах на подконтрольной Киеву территории Донбасса за минувшую неделю, заявил в пятницу... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:04
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донецкая народная республика
киев
украина
в мире
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353
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ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донецкая народная республика, киев, украина, в мире

В ДНР обвинили силовиков в размещении вооружения в жилых районах

15:04 26.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские силовики разместили более 50 единиц военной техники в жилых районах на подконтрольной Киеву территории Донбасса за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"За прошедшую неделю нашей разведкой зафиксировано размещение 52 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной Украине территории", - сказал Басурин.
По его словам, среди размещенного вооружения - танки, самоходные гаубицы, зенитные установки и бронетехника.
Украинский военный
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
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