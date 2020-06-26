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Распространение нового коронавируса
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В Японии число заразившихся коронавирусом превысило 19 тысяч
Число выявленных новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки в Японии впервые за полтора месяца превысило 100 человек, при этом больше половины из РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:03
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, япония, токио, в мире

В Японии число заразившихся коронавирусом превысило 19 тысяч

15:03 26.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Токио. Архивное фото
ТОКИО, 26 июн – РИА Новости. Число выявленных новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки в Японии впервые за полтора месяца превысило 100 человек, при этом больше половины из них выявлены в столице страны Токио, общее число зараженных превысило 19 тысяч, свидетельствуют данные агентства Киодо и телеканала NHK.
Так, в пятницу в Токио было выявлено 54 новых случая заражения COVID-19. Всего в стране подтверждены 103 случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся составляет 19 013 человек.
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Скорость распространения нового коронавируса
Всего скончались 984 человека, состояние еще 52 человек оценивается как тяжелое или критическое. Выздоровели 17 050 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЯпонияТокиоВ мире
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