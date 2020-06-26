Екатеринбургская епархия призвала схиигумена Сергия к прямому разговору

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Негативные последствия ожидают Негативные последствия ожидают схиигумена Сергия (Рамонова), запрещенного в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, если он не изменит своего поведения и не пойдет на диалог с церковью, заявил журналистам председатель отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.

Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена прошло 15 июня, однако рассмотрение деятельности священника пришлось перенести на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу. На второе заседание сегодня клирик не явился, в связи с чем заседание вновь перенесли, на этот раз на 3 июля.

"В рамках судебного процесса еще остается пусть небольшое, но окно возможностей для отца Сергия, чтобы сгладить те негативные последствия, которые неизменно настанут, если он не исправит своего отношения к церкви и своего сегодняшнего поведения. Нам бы очень хотелось и по-христиански, и по-братски, зная отца Сергия давно, чтобы он не уклонился от Русской православной церкви и остался бы в ней", - сказал Миняйло.

Он также добавил, что в рамках церковного процесса у отца Сергия есть возможность поговорить с духовенством и судом, чтобы объяснить им свою позицию.

"По крайней мере не просто зачитать, как он это сделал на первом заседании по заранее заготовленной бумаге какой-то текст, но выйти на живой и прямой, искренний разговор. То, о чем мы его просили и до сих пор призываем", - пояснил представитель епархии.

Миняйло подчеркнул, что епархия призывает Сергия встать на путь покаяния и уйти с опасного пути, на котором он сегодня находится, пути отторжения от РПЦ . Он также напомнил, что если клирик вознамерится совершать богослужения, они не будут являться благодатными и каноничными.

Ранее отец Сергий заявил о том, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать, епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов, его обращения выкладывались на видеохостинге Youtube. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении Романова в служении.