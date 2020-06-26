На Ямале рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

"26 июня 2020 года в ЯНАО: 149 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 4 858), 52 человека выздоровели (за весь период – 2 058), 694 пациента госпитализированы с COVID-19 (из общего числа болеющих), 25 пациентов – в тяжелом состоянии (из общего числа госпитализированных)", - говорится в сообщении.

Шестнадцать пациентов из общего числа тяжелых больных находятся на ИВЛ. За сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 1859). Кроме того, за сутки подтверждено 182 случая бессимптомного носительства COVID-19 в ЯНАО: 117 – среди вахтовых рабочих, 65 – в населенных пунктах, уточняет штаб.