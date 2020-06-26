https://ria.ru/20200626/1573512014.html
На Ямале рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Двадцать пять пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в пятницу оперативный штаб региона по... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:29
2020-06-26T13:29
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коронавирус covid-19
коронавирусы
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, общество