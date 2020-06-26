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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573510894.html
В первый день голосования по поправкам приняли участие 9,2% избирателей
В первый день в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие 10 миллионов россиян или 9,2% от всех зарегистрированных в стране избирателей, заявила РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:14
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
москва
нижегородская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_24e574a6d04509c0ec99e854d58fc237.jpg
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РИА Новости
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60
элла памфилова, москва, нижегородская область, политика

В первый день голосования по поправкам приняли участие 9,2% избирателей

13:14 26.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В первый день в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие 10 миллионов россиян или 9,2% от всех зарегистрированных в стране избирателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, 25 июня очно и дистанционно проголосовали 10 000 126 граждан.
"Неожиданно даже, поскольку мы себя ругали, что может быть недостаточно информации давали, что голосование начинается с 25 числа. Но вот реальное отражение ситуации", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, пройдет с 25 по 30 июня.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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