https://ria.ru/20200626/1573510894.html
В первый день голосования по поправкам приняли участие 9,2% избирателей
В первый день в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие 10 миллионов россиян или 9,2% от всех зарегистрированных в стране избирателей, заявила РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:14
2020-06-26T13:14
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
москва
нижегородская область
политика
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https://ria.ru/20200626/1573509321.html
москва
нижегородская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, москва, нижегородская область, политика