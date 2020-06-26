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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200626/1573508493.html
Вершинин обсудил с послом Ирана ситуацию в Сирии
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в пятницу обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали по телефону ситуацию в Сирии и необходимость... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:35
война в сирии
сергей вершинин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей вершинин, война в сирии, совет безопасности оон, москва, сирия, иран, в мире

Вершинин обсудил с послом Ирана ситуацию в Сирии

12:34 26.06.2020 (обновлено: 12:35 26.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в пятницу обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали по телефону ситуацию в Сирии и необходимость оказания гуманитарной помощи народу этой страны, сообщает российский МИД.
"Стороны обсудили ситуацию в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость содействия политическому процессу в стране на основе резолюции 2254 СБ ООН, а также оказания неполитизированной гуманитарной помощи сирийскому народу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
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Война в СирииСергей ВершининВойна в СирииСовет Безопасности ООНМоскваСирияИранВ мире
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