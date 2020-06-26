https://ria.ru/20200626/1573508493.html
Вершинин обсудил с послом Ирана ситуацию в Сирии
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в пятницу обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали по телефону ситуацию в Сирии и необходимость... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:34
2020-06-26T12:35
война в сирии
сергей вершинин
война в сирии
совет безопасности оон
москва
сирия
иран
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей вершинин, война в сирии, совет безопасности оон, москва, сирия, иран, в мире