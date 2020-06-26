В Подмосковье провели более 18 тысяч исследований на птичий грипп

"В регионе идёт активное развитие птицеводческой отрасли, в том числе благодаря своевременному предотвращению заноса и распространения болезней птиц, в частности, особо опасного заболевания - грипп птиц. За половину нынешнего года в наших ветлабораториях проведено на 7% больше исследований на птичий грипп, чем за весь 2019 год. В прошлом году ветврачи провели 16,8 тысячи, с начала этого года - 18 тысяч таких исследований", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба.