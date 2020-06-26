В Подмосковье провели более 18 тысяч исследований на птичий грипп

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Более 18 тысяч исследований на птичий грипп проведено в ветеринарных лабораториях Московской области с начала года, это на 7% больше, чем за весь 2019 год, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"В регионе идёт активное развитие птицеводческой отрасли, в том числе благодаря своевременному предотвращению заноса и распространения болезней птиц, в частности, особо опасного заболевания - грипп птиц. За половину нынешнего года в наших ветлабораториях проведено на 7% больше исследований на птичий грипп, чем за весь 2019 год. В прошлом году ветврачи провели 16,8 тысячи, с начала этого года - 18 тысяч таких исследований", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба.
Мероприятия по предотвращению птичьего гриппа позволяют эффективно поддерживать стабильное эпизоотическое благополучие региона и обеспечивать постоянный прирост поголовья птицы в хозяйствах Подмосковья, а также обеспечивать продовольственную безопасность, отметил Разин.