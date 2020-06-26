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В Подмосковье провели более 18 тысяч исследований на птичий грипп
Более 18 тысяч исследований на птичий грипп проведено в ветеринарных лабораториях Московской области с начала года, это на 7% больше, чем за весь 2019 год,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:31
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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353
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье провели более 18 тысяч исследований на птичий грипп

12:31 26.06.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Алексей Куденко
Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Более 18 тысяч исследований на птичий грипп проведено в ветеринарных лабораториях Московской области с начала года, это на 7% больше, чем за весь 2019 год, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"В регионе идёт активное развитие птицеводческой отрасли, в том числе благодаря своевременному предотвращению заноса и распространения болезней птиц, в частности, особо опасного заболевания - грипп птиц. За половину нынешнего года в наших ветлабораториях проведено на 7% больше исследований на птичий грипп, чем за весь 2019 год. В прошлом году ветврачи провели 16,8 тысячи, с начала этого года - 18 тысяч таких исследований", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба.
Мероприятия по предотвращению птичьего гриппа позволяют эффективно поддерживать стабильное эпизоотическое благополучие региона и обеспечивать постоянный прирост поголовья птицы в хозяйствах Подмосковья, а также обеспечивать продовольственную безопасность, отметил Разин.
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Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
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