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Встреча Путина с волонтерами акции "Мы вместе". Трансляция
Президент Владимир Путин по видеосвязи общается с волонтерами акции "Мы вместе". РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:09
владимир путин
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Владимир Путин принимает участие во флешмобе "Мы вместе"
LIVE: Владимир Путин принимает участие во флешмобе "Мы вместе"
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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видео, владимир путин, общество
Встреча Путина с волонтерами акции "Мы вместе". Трансляция
Президент Владимир Путин по видеосвязи общается с волонтерами акции "Мы вместе".
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PT1S

Встреча Путина с волонтерами акции "Мы вместе". Трансляция

14:52 26.06.2020 (обновлено: 15:09 26.06.2020)
22356
Президент Владимир Путин по видеосвязи общается с волонтерами акции "Мы вместе".
52631451
Обсудить 1
Владимир ПутинОбщество
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