Президент Владимир Путин по видеосвязи общается с волонтерами акции "Мы вместе".
https://ria.ru/20200626/1573507868.html
Встреча Путина с волонтерами акции "Мы вместе". Трансляция
Президент Владимир Путин по видеосвязи общается с волонтерами акции "Мы вместе". РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:52
2020-06-26T15:09
владимир путин
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Владимир Путин принимает участие во флешмобе "Мы вместе"
LIVE: Владимир Путин принимает участие во флешмобе "Мы вместе"
2020-06-26T14:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, владимир путин, общество
Встреча Путина с волонтерами акции "Мы вместе". Трансляция
Президент Владимир Путин по видеосвязи общается с волонтерами акции "Мы вместе".
2020-06-26T14:52
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PT1S
Встреча Путина с волонтерами акции "Мы вместе". Трансляция
14:52 26.06.2020 (обновлено: 15:09 26.06.2020)
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