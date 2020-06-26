https://ria.ru/20200626/1573507182.html
Эксперт оценил заявления Порошенко о Крыме
Заявления экс-президента Украины Петра Порошенко о Крыме являются фейками, не имеющими под собой никакого реального основания, считает заместитель директора... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:14
2020-06-26T12:14
владимир жарихин
петр порошенко
республика крым
в мире
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республика крым
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир жарихин, петр порошенко, республика крым, в мире
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Заявления экс-президента Украины Петра Порошенко
о Крыме являются фейками, не имеющими под собой никакого реального основания, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин
.
Ранее экс-президент Украины заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" укрепить солидарность международного сообщества и "вернуть" Крым, поскольку Россия якобы "не способна" обеспечить финансирование полуострова.
"Это абсолютно пустые слова, которые ни на чем не основаны", - сказал Жарихин РИА Новости. Он указал, что в Крыму полностью обновлена энергетика, ликвидирована зависимость полуострова от внешних энергетических ресурсов, построен Крымский мост, расширяется и модернизируется сеть дорог.
По мнению эксперта, аргументы Порошенко "абсолютно поперёк реальности". "Следовательно, и вывод, который он делает, поперёк здравого смысла. Надо держаться на информационной поверхности, а сказать нечего, поэтому произносятся уже вот такие абсолютно пустые фейки", - отметил он.