Эксперт оценил заявления Порошенко о Крыме

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Заявления экс-президента Украины Заявления экс-президента Украины Петра Порошенко о Крыме являются фейками, не имеющими под собой никакого реального основания, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин

Ранее экс-президент Украины заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" укрепить солидарность международного сообщества и "вернуть" Крым, поскольку Россия якобы "не способна" обеспечить финансирование полуострова.

"Это абсолютно пустые слова, которые ни на чем не основаны", - сказал Жарихин РИА Новости. Он указал, что в Крыму полностью обновлена энергетика, ликвидирована зависимость полуострова от внешних энергетических ресурсов, построен Крымский мост, расширяется и модернизируется сеть дорог.