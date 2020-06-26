https://ria.ru/20200626/1573506976.html
В Нижегородской области умерли три пациента с коронавирусом
Еще три пациента с коронавирусом скончались в Нижегородской области, общее число умерших возросло до 215, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:12
2020-06-26T12:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
нижегородская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн - РИА Новости.
Еще три пациента с коронавирусом
скончались в Нижегородской области
, общее число умерших возросло до 215, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По данным на 26 июня от коронавируса скончались еще трое жителей региона, число летальных случаев достигло 215. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
В регионе подтверждено еще 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 16 624 человек. Около 5,8 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 600 пациентов проходят лечение в больницах, шесть человек находятся в обсерваторах.
"Выздоровели 9 979 жителей региона, то есть более 60% от общего числа заболевших коронавирусом. За последние сутки выписаны 387 нижегородцев, переболевших COVID-19. В ежедневной сводке по числу выписанных из больниц Нижегородская область, на 26 июня, находится на 4 месте среди российских регионов", - подчеркивается в сообщении.
Тесты на коронавирус, по данным на 26 июня, сдали 368 613 жителей Нижегородской области, за минувшие сутки в регионе протестированы 6 700 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.