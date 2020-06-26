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Железняк прокомментировал слова Порошенко о Крыме
Российские власти уделяют внимание каждому региону страны, включая Крым, полуостров интенсивно развивается, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявил член... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:38
петр порошенко
сергей железняк
республика крым
украина
политика
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353
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петр порошенко, сергей железняк, республика крым, украина, политика

Железняк прокомментировал слова Порошенко о Крыме

11:38 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк на заседании Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" на тему: "Итоги первых ста дней президентства Дональда Трампа". 28 апреля 2017 года
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк на заседании Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня на тему: Итоги первых ста дней президентства Дональда Трампа. 28 апреля 2017 года
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские власти уделяют внимание каждому региону страны, включая Крым, полуостров интенсивно развивается, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя слова экс-президента Украины Петра Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" укрепить солидарность международного сообщества и "вернуть" Крым, поскольку Россия якобы "не способна" обеспечить финансирование полуострова.
"Экс-президенту Украины Порошенко очень важно сохранить свое присутствие в информационном поле. Для этого он использует традиционные темы украинской политики – возвращение Крыма и участие России в конфликте в Донбассе. Первое – невозможно, второе – чистая ложь, но это никогда не смущало украинских русофобов и тех, кто поддерживает антироссийский градус на Украине из-за рубежа", - цитирует Железняка его пресс-служба.
По его словам, остается удивляться богатству фантазии украинских политиков, которые неустанно ищут новые варианты для так называемого возвращения Крыма. Железняк добавил, что Порошенко может быть спокоен за ситуацию в Крыму: российские власти уделяют каждому региону страны, включая Крым, пристальное внимание.
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"Стоит напомнить, что, будучи в составе Украины, Крым оказался в крайне плачевном состоянии с разрушенной экономикой и ущемленным в правах русскоязычным населением. Воссоединение Крыма с Россией спасло жителей полуострова от геноцида со стороны нациствующих головорезов, которым открыто потакали в Киеве. Сегодня Крым - равноправный регион нашей страны, который гармонично и интенсивно развивается, несмотря на сложную ситуацию в мире, вызванную пандемией", - сказал депутат Госдумы.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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